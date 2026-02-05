Baskonia y Barça no quieren una semana negra en Vitoria

Archivo - Partido entre Barça y Baskonia en el Palau Blaugrana en la primera vuelta de la Euroliga 2025/26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia recibe este viernes al Barça en el Buesa Arena (20.30) en la jornada 27 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo 'made in Liga Endesa' al que ambos equipos llegan con necesidades, en mal momento y con la obligación de sumar para no cerrar en negativo una doble jornada que ya les dejó derrotas ante EA7 Emporio Armani Milán y Fenerbahçe respectivamente.

El conjunto baskonista, decimosexto con un balance de 9-17, afronta el choque obligado a reaccionar tras su derrota en Milán (109-89), un encuentro que se le escapó en un tercer cuarto muy desfavorable en el que los italianos castigaron con su acierto exterior.

Los 21 puntos de Markus Howard no bastaron para sostener a los de Paolo Galbiati, que necesitan recuperar consistencia defensiva si quieren seguir soñando con alcanzar el 'Play-In' en este tramo final de la fase regular.

Por su parte, el Barça llega séptimo (16-10), en posiciones de acceso al 'Play-In' pero con el objetivo de regresar cuanto antes al 'Top 6', después de caer en el Palau ante el líder Fenerbahçe (78-82) en un partido en el que los blaugranas rozaron la remontada tras verse 20 puntos abajo, impulsados en el tramo final por la anotación de Kevin Punter y una defensa que casi obró el milagro.

El precedente más reciente entre ambos equipos invita al espectáculo. En el duelo disputado el pasado 19 de diciembre en el Palau Blaugrana, el Barça se impuso por 134-124 tras tres prórrogas en un partido memorable en el que Punter firmó 43 puntos, reflejo de una rivalidad siempre marcada por marcadores altos y ritmo ofensivo.

En los últimos cinco enfrentamientos el balance es de 3-2 favorable al conjunto azulgrana, que también domina el histórico global desde el año 2000 por 14-16 si bien ha habido grandes enfrentamientos entre ambos y tanto baskonistas como 'culers' han sabido dar, en ciertos momentos, con la tecla idónea.

En el apartado físico, el Baskonia mantiene la duda del base Markquis Nowell, mientras que Tadas Sedekerskis continúa de baja tras su cirugía de tobillo y no se espera su regreso hasta después de la Copa del Rey. En el Barça, el base Juan Núñez sigue fuera de las pistas a largo plazo tras su operación de rodilla.

Con dos equipos de vocación ofensiva y estilos valientes, el Buesa Arena se prepara así para un choque de alta exigencia en el que la urgencia del Baskonia por engancharse a la lucha del 'Top 10' se cruzará con la ambición blaugrana de consolidarse en la zona alta y dejar atrás la derrota sufrida esta semana ante el líder.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Howard, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop -posible quinteto inicial-; Diakite, Simmons, Omoruyi, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo y Frisch.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely -posible quinteto inicial-; Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Laprovittola y Parra.

--ÁRBITROS: Difallah, Latisevs y Giovannetti.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.