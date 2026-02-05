Jean Montero - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

Montero pone al Hapoel a sus pies

El base 'taronja' lideró la espectacular remontada a domicilio del Valencia Basket

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket firmó una gran victoria (99-104) este jueves a domicilio ante el Hapoel IBI Tel Aviv en la jornada 27 de la Euroliga, rubricando en la prórroga una espectacular segunda parte bajo la irrupción de Jean Montero (29 puntos y 38 de valoración).

El base dominicano estuvo apagado, como el resto de su equipo, pero se enchufó y de qué manera, poniendo a sus pies, literalmente a Vasilije Micic, a un aspirante al título. Los de Pedro Martínez, en una temporada de quilates hasta el momento, superaron a los de Dimitrios Itoudis con 17 victorias para asentarse en el 'Top 4'.

El equipo 'taronja' no aprovechó su momento en el primer tiempo y vio empinarse el encuentro en un abrir y cerrar de ojos. Los de Pedro Martínez se pusieron por delante de inicio (8-15) y también tuvieron la opción de escaparse en el segundo cuarto (23-28), pero ahí, en el Menora Mivtachim Arena, faltó el juego exterior.

El Valencia se secó por fuera, lejos de su productiva versión, y sobrevivió con el rebote ofensivo y el juego por dentro de Nate Reuvers (20 puntos), Neal Sako y Braxton Key. Mientras, el Hapoel aguantó el alto ritmo del primer cuarto con la versión dosificada de Vasilije Micic, en duda por unas molestias, y encontraron el acierto de tres para encender la mecha.

Antonio Blakeney enchufó dos seguidos mientras Johnathan Motley no hacía prisioneros a su paso. Además, Collin Malcolm y Yam Madar se sumaron a la artillería que trató de contener Valencia Basket sin éxito, con un 49-36 al descanso que obligaba a la gesta y, antes, a encontrar a Kameron Taylor, Jean Montero, Darius Thompson y cía.

Fue Montero quien acudió al rescate y se puso al mando de las operaciones para el gran despertar ofensivo de los de Pedro Martínez en el segundo tiempo. Después de ir perdiendo de 16 puntos, el cuadro 'taronja' empató el marcador (86-86) a dos minutos y medio del final con el primer acierto de tres del base dominicano.

El intercambio de golpes no había sido suficiente en el tercer cuarto (73-61), pero los visitantes acompañaron con defensa el momento decisivo. El Valencia encontró los recursos que necesitaba, también Taylor y Thompson aparecieron, el Hapoel con Daniel Oturu, pero el recital de Montero no tuvo freno. Al otro lado, la confianza recayó sobre un Madar no del todo letal, al igual que Chris Jones.

La última fue para Montero, que no entró y sí el palmeó de Reuvers pero fuera de tiempo por una décima. Sin embargo, la línea creciente del Valencia Basket no se detuvo en la prórroga. Montero lució más si cabe, dejó a Micic en el suelo en una rotura acompañada de triple que correrá como la pólvora en redes, y los de Pedro Martínez dieron otro golpe en el año de su regreso a la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HAPOEL IBI TEL AVIV, 99 - VALENCIA BASKET, 104. (49-36, al descanso).

--EQUIPOS.

HAPOEL IBI TEL AVIV: Jones (7), Timor (-), Wainright (7), Malcolm (10) y Oturu (8) --quinteto inicial--; Micic (7), Motley (17), Blakeney (23), Palatin (-), Odiase (-), Madar (20).

VALENCIA BASKET: Montero (29), Thompson (17), Taylor (11), Pradilla (2) y Reuvers (20) --quinteto inicial--; Puerto (2), Sako (8), De Larrea (2), Key (11), Moore (2), Sima (-), Nogués (-).

--PARCIALES: 21-24, 28-12, 24-25, 15-27, 11-16.

--ÁRBITROS: Belosevic, Zamojski y Calic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Menora Mivtachim Arena.