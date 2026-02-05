Archivo - Walter Tavares durante un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid confirma su nuevo mal momento

El conjunto madridista paga un mal final de tercer cuarto y cae 93-85 ante el Dubai BC en su tercer revés seguido a domicilio en la Euroliga

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ratificó este jueves su poca solidez como visitante en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 al encadenar su tercera derrota consecutiva al perder ante el Dubai BC por 93-85, en un partido que tenía aparentemente controlado hasta un mal final de tercer periodo.

De la gran racha de seis victorias consecutivas, cinco en el Movistar Arena, a los tres reveses seguidos que alimentan otro momento de dudas, que parecían olvidadas no hace demasiado y que urge frenar ya para los de Sergio Scariolo, a los que la semana que viene les queda todavía un cuarto desplazamiento, a Belgrado y al Partizán, para intentar aligerar su pesada mochila como visitante en la máxima competición continental ya de un preocupante 4-10.

Y todo después de un encuentro donde mandaba con cierta comodidad en el tercer cuarto hasta que los locales encontraron su momento e hicieron pagar caro al equipo madridista la endeblez de su rotación para coger el mando y ya no soltarlo. Los triples, pese a buenas rachas, fueron de nuevo un lastre (9/35), al igual que una defensa que encajó 56 puntos tras el descanso, y sólo Walter Tavares (17 puntos y 9 rebotes) y Facundo Campazzo (24) estuvieron a la altura. Dzanan Musa castigó a sus ex (20).

El Real Madrid empezó atascado y sin puntería en el Coca-Cola Arena. Los triples, como en Atenas, seguían sin entrar, con especial mención para Campazzo, que arrastraba su mala noche en esa faceta en el OAKA con un flojo 1/5. Los locales tiraban de físico en defensa, en especial con Dangubic sobre Hezonja, y el conjunto madridista no encontraba fluidez ni ritmo, pero su dominio del rebote, sobre todo el ofensivo, y el poco tino en ataque también de su rival le permitía mandar en el electrónico.

Musa ya aplicaba la ley del ex y con ocho puntos lideraba al Dubai BC, pero los once totales del casillero del equipo dubaití al término de los diez primeros minutos daban un buen mando a los visitantes, que con una gran canasta sobre la bocina de Abalde y otra de Lyles al inicio del segundo periodo se escapaban (11-21).

Pero las rotaciones en ambos favorecieron a los de Jurica Golemac, que encontraron en Petrusev (9) y en Avramovic (10) la forma de meterse de nuevo en el encuentro. El Real Madrid echaba en falta a Tavares en la 'pintura' y el segundo triple del base serbio cerró un duro parcial de 22-8 y el volteo en el marcador (32-29).

Scariolo hizo volver a sus titulares y con Campazzo, Tavares, Hezonja y Okeke el guión del partido volvió a ser madridista gracias en buena parte a la aparición de la puntería. Tres triples seguidos, dos del alero croata y uno del base argentino, devolvieron la iniciativa (32-38) y un '3+1' de Campazzo envió al once veces campeón de Europa por delante a los vestuarios (37-44).

EL DUBAI ENTRA EN TRANCE EN ATAQUE

El Real Madrid salió bien a la reanudación, manteniendo el acierto desde el triple que arrastraba del segundo cuarto. Los triples de Hezonja, Campazzo y Okeke le permitieron vivir por encima de la decena e puntos, pero el Dubai BC, con Bacon creciendo desde antes del descanso, lograba replicar y castigaba algún mal ataque visitante para no desengancharse demasiado.

Scariolo tuvo que retocar por la tercera falta de Tavares, que estaba haciendo daño en ataque, y esta vez optó por Len, que había rayado a gran nivel en Atenas, en lugar de Garuba, pero el ucraniano pese a una prometedora jugada inicial, se fue pronto al banquillo con tres faltas: una antideportiva, una en ataque y otra que supuso un '2+1' de Wright IV.

El pívot evidenció que las rotaciones no cuajaban y el Dubai BC, liderado por Caboclo, entró en trance ofensivo y en los últimos 2:30 anotó un 17-4 para entrar por delante para los diez minutos finales (69-68). El Real Madrid quedó 'tocado', no se rehizo y se vio obligado por primera vez en todo el partido a remar con el reloj y las sensaciones corriendo en su contra, transformadas en pérdidas innecesarias.

El conjunto madridista había perdido fluidez ofensiva, con otra mala racha desde el triple y con Hezonja tomando malas decisiones, y en defensa sufría, y un triple de Musa, que asumió la responsabilidad de los suyos al final, hacía saltar las alarmas (81-73) con 3:43 por jugar. Otro tiro de tres de Wright finiquitó (88-81) el desesperado intento de remontada visitante.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DUBAI BC, 93 - REAL MADRID, 85 (37-44, al descanso).

--EQUIPOS.

DUBAI BC: Wright (16), Musa (20), Dangubic (-), Bacon (15) y Kabengele (-) --quinteto inicial-- Avramovic (10), Petrusev (16), Anderson (5) y Caboclo (11).

REAL MADRID: Campazzo (24), Abalde (7), Hezonja (11), Okeke (5) y Tavares (17) --quinteto inicial--; Lyles (8), Garuba (4), Feliz (4), Llull (2), Len (2), Kramer (1) y Procida (-).

--PARCIALES: 11-19, 26-25, 32-24 y 24-17.

--ÁRBITROS: Hordov, Pastusiak y Racys.

--PABELLÓN: Coca-Cola Arena.