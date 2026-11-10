Archivo - El escolta canadiense A.J. Lawson (izquierda) disputando el partido contra el Olympiacos Piraeus, correspondiente a la Fase Regular de la Euroliga 2026-27. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Baskonia busca despegar ante Joan Peñarroya

Perasovic quiere transformar la mejoría en la Liga Endesa en su primera victoria europea en su complicada visita ante el Partizán

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia afrontará este miércoles (20.45 horas) en la undécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 su tercer partido consecutivo a domicilio en su visita al Partizán serbio que dirige el español y extécnico baskonista Joan Peñarroya, y frente al que Velimir Perasovic busca estrenar su casillero de victorias europeas desde su regreso al banquillo vitoriano.

El entrenador croata llegó a Vitoria-Gasteiz con el objetivo de revertir la delicada situación que atraviesa su equipo en la máxima competición europea, con sólo un triunfo, hace más de un mes, ante el Armania Olimpia Milán (86-76) y todavía con Paolo Galbiati como técnico.

Sin embargo, su llegada no ha cambiado la dinámica, ya que sigue sin conocer la victoria bajo sus órdenes en Euroliga tras caer ante el Fenerbahçe turco (84-65), ocupando así la última posición con un balance de 1-9 y encadenando ya siete derrotas seguidas, seis con el exjugador.

Ahora, tratar de romper esa mala racha pasa por asaltar un Belgrado Arena siempre complicado de asaltar y frente a un rival que le ha derrota en sus seis últimas visitas a la capital serbia y que como local eleva su nivel, con tres victorias y una derrota y una media de 74,25 puntos encajados por choque. Además, su defensa es muy agresiva como demuestran sus casi ocho recuperaciones por partido en esta Euroliga, el que más.

Los de Perasovic tienen la urgencia de ganar para comenzar a remontar su peor arranque de la historia y para ello esperan trasladar a la Euroliga las buenas sensaciones tras sus dos victorias seguidas en la Liga Endesa que le han aupado a la tercera posición. De todos modos, ese mal arranque ya pesa demasiado en esta Fase Regular donde el 'Top 10' está ya a cinco triunfos.

El vigente campeón de la Copa del Rey deberá enmendar sobre todo sus problemas ofensivos ya que es el peor equipo de la competición en puntos por encuentro, con una media por debajo de los 80 (79,4), más reducida cuando sale del Fernando Buesa Arena (77,8). Sólo en el Roig Arena, sobrepasó como visitante los 80 puntos, que no le sirvió de demasiado porque cayó por más de 20.

La defensa tampoco consigue tener solidez, con más de 90 puntos encajados por choque, pese a la ligera mejora experimentada con su nuevo entrenador, aunque enfrente tendrá un Partizán que tampoco sobresale por su poderío ofensivo con 81,3 puntos de media por encuentro y que no ha podido dar continuidad a su buen arranque de tres victorias seguidas para estar ahora undécimo con 5-5.

Parar al explosivo base Carlike Jones, que no atraviesa su mejor momento en ataque, y también a jugadores como Ethan Thompson y Lamar Stevens será clave para sus opciones. Peñarroya está pendiente de poder contar con otros dos exbaskonistas como Tonye Jekiri y Luca Vildoza, mientras que no podrá contar con una pieza importante por dentro como Kevarrius Hayes en un equipo que reparte bien el balón (20,4 asistencias por partido). Perasovic, por su parte, podría recuperar un efectivo con Rodion Kurucs.

FICHA TÉCNICA

--EQUIPOS.

PARTIZAN BELGRADO: Jones, Pajola, Thompson, Franks y Lauvergne --posible quinteto inicial--; Stevens, Reeves, Marinkovic, Vildoza, Lakic, Nakic, Tanaskovic y Jekiri.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Duarte, Joksimovic, Stewart y Frisch --posible quinteto inicial--; Baugh, Lawson, Spagnolo, Kurucs, Faried y Alves de Souza.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Latisevs y Boubert.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.

--HORA: 20:45/M+ Baloncesto.