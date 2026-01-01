El Baskonia busca vida nueva contra el campeón

Trent Forrest, Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia recibe este viernes (20.00) al Fenerbahçe Beko Istanbul en la jornada 19 de la Euroliga, competición que termina la primera vuelta con el equipo vasco fuera de los candidatos a estar en los 'playoffs', necesitados de un cambio de tercio que buscarán con el nuevo año y con el Fernando Buesa Arena.

El cuadro de Vitoria cerró un 2025 irregular, continuación de un momento moderno que no termina de cuajar proyectos. Tras la salida de Pablo Laso, Paolo Galbiati se hizo cargo de un Baskonia que le costó un mundo arrancar y, cuando lo hizo, se estancó pronto. Los vascos al menos están en zona de Copa del Rey en la Liga Endesa, pero en Euroliga la papeleta se antoja complicada.

Y es que el Baskonia es decimoquinto con seis triunfos, a cuatro del 'Top 10', después de tres derrotas en las últimas cuatro jornadas. El cuadro vasco ha mostrado su capacidad para firmar grandes actuaciones, pero la falta de rotación merma sus opciones a llegar lejos en una temporada de máxima exigencia. Con todo, los de Vitoria se aferran al año nuevo, vida nueva.

Con esas demostraciones del gen competitivo, el equipo de Galbiati reta a un Fenerbahçe que es quinto en la tabla. El Buesa Arena, donde los locales han sumado sus seis victorias en Euroliga, recibe a un vigente campeón resucitado en las últimas semanas. Los de Sarunas Jasikevicius, que frenaron al Barça de Xavi Pascual en su última actuación, están explotando al fichaje Talen Horton-Tucker.

Tras las salidas de Nigel Hayes-Davis y la de Marko Guduric, Horton-Tucker es el nuevo líder del conjunto de 'Saras', quien no podrá contar con Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim ni Arturs Zagars por lesión. De los últimos cinco partidos entre gasteiztarras y turcos, el Basokonia se ha impuesto en tres.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Howard, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Nowell, Spagnolo, Diakite, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Simmons y Omoruyi.

FENERBAHÇE: Hall, Horton Tucker, Biberovic, Jantunen Y Birch --posible quinteto inicial--; Bacot Jr, Birsen, Baldwin IV, Melli y Colson.

--ÁRBITROS: Difallah, Ryzhyk y Peerandi.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.00/Movistar Deportes 2.