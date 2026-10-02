Asisa Joventut - Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Baskonia se estrena con nuevos ídolos

El equipo vasco firmó su primera victoria en Euroliga con la destacada actuación ante el Milán de Baugh, Duarte y Santos

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia cambió el tercio en el inicio de la temporada con su primera victoria este viernes en la Euroliga en una tercera jornada celebrada en el Fernando Buesa Arena contra el Armani Olimpia Milano (86-76), con energía distinta y carácter para crecer.

Los de Paolo Galbiati se encontraron para dejar atrás las duras derrotas contra Olympiacos y, esta misma semana, ante Valencia Basket. El campeón de la Copa del Rey, con una plantilla renovada y sin apenas minutos de un Tadas Sedekerskis que venía rindiendo como el mejor, mostró un gran nivel y el gen tradicional de un Baskonia que empezó a dibujar los posibles héroes de su temporada.

La garra, además de baloncesto de nivel, la pusieron Chris Duarte y el recién llegado esta semana Márcio Santos, aunque el último cuarto de Damion Baugh fue decisivo, cuando el Milano se puso por delante por primera vez en el partido. Ya de inicio, la intensidad defensiva fue otra, el acierto también acompañó, y los locales llegaron a mandar de 13 puntos en el primer tiempo, aunque los italianos maquillaron al descanso (44-36).

Con un 1 de 11 en triples, los visitantes sufrieron el gran despliegue vasco, con A. J. Lawson, Kenneth Faried y Duarte a la cabeza, y tampoco aprovecharon la superioridad por dentro. Los de Galbiati se relajaron por momentos en la reanudación, pero DJ Stewart reconectó al Baskonia y Duarte se encargó de hacerlo con el Buesa Arena. El dominicano devolvió el carácter al encuentro, aliado con un Santos que también dejó una presentación de quilates ante su nuevo público. Con todo, los chispazos de Devon Hall y Alec Peters obligaron a los vascos a un último esfuerzo.

El más difícil todavía, con los fantasmas de los primeros partidos silenciando de golpe al pabellón de Vitoria con un 70-72 a seis minutos del final. Entonces, Baugh se destapó también como nuevo ídolo a seguir en este renovado Baskonia, asumiendo y completando con acierto cada decisivo ataque, junto con Duarte y Santos, y un triple de sentencia de Rodions Kurucs.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 86 - ARMANI OLIMPIA MILANO, 76. (44-36, al descanso).

--EQUIPOS:

KOSNER BASKONIA: Simmons (9), Spagnolo (5), Stewart (12), Lawson y Faried (6) --quinteto inicial--; Santos (10), Baugh (9), Duarte (10), Kurucs (5), Sedekerskis (4), Howard (-), Joksimovic (-), Lawson (16).

ARMANI OLIMPIA MILANO: Hall (12), Bolmaro (7), Thompson (2), Peters (10) y Wright (17) --quinteto incicial--; Booker (6), Burnell (8), Cole (8), Mathews (3), Ricci (3).

--PARCIALES: 26-16, 18-20, 21-24, 21-16.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Jovcic y Calic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.