El Baskonia jugará ante el Hapoel Tel Aviv y el Maccabi Tel Aviv a puerta cerrada

El Kosner Baskonia celebra una canasta en la final contra el Real Madrid de la Copa del Rey de Valencia 2026
El Kosner Baskonia celebra una canasta en la final contra el Real Madrid de la Copa del Rey de Valencia 2026 - ACB PHOTO / MARIANO POZO
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 18:37
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   MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Kosner Baskonia jugará sus partidos de la Fase Regular de la Euroliga en el Buesa Arena ante el Hapoel IBI Tel Aviv, de la jornada 34, y ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv, de la jornada 36, a puerta cerrada, ha confirmado este lunes el club vitoriano.

   "Debido al contexto actual, Saski Baskonia comunica que los duelos ante Hapoel IBI Tel Aviv (27 de marzo) y Maccabi Rapyd Tel Aviv (7 de abril) se jugarán a puerta cerrada en el Buesa Arena", informó la entidad vasca en un comunicado.

   De esta manera, el Baskonia, que todavía no se había enfrentado en casa a los equipos israelíes, toma la misma decisión que el Real Madrid y el FC Barcelona, que también se enfrentaron a los dos conjuntos sin público. El Maccabi jugará sus encuentros de local en Belgrano, mientras que el Hapoel los celebrará en Sofía, todo debido a la situación geopolítica en Oriente Próximo.

   El club vitoriano también informó a sus abonados de que descontará automáticamente el importe correspondiente a estos dos partidos en la renovación del abono de la próxima temporada 2026-2027.

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