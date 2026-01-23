El Baskonia se lleva otro varapalo contra el Fenerbahçe

Archivo - Trent Forrest, en un partido con el Kosner Baskonia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido este viernes por un rotundo 84-71 en su visita al Fenerbahçe Beko durante la jornada 24 de la fase regular de la Euroliga, encadenando así los vitorianos otra dura derrota a la sufrida tres días antes contra el Panathinaikos AKTOR y viéndose ahora un poco descolgados de la pelea por entrar en el 'play-in'.

En el Ülker Sports Arena, los anfitriones comenzaron más sueltos en ataque y Talen Horton-Tucker culminó un parcial de 9-2, hasta que en las filas vitorianas aparecieron Kobi Simmons para tratar de imponer ritmo y sobre todo Eugene Omoruyi en la lucha de los rebotes. Un tiro esquinado de Mamadi Diakite volteó el marcador (11-13) y el Fenerbahçe reaccionó.

Nando de Colo lució su veteranía cogiendo galones y se le unió Nicolò Melli esporádicamente, durante un primer periodo que terminó con margen estrecho de 21-20. Al inicio del segundo cuarto apretó el Baskonia en defensa y fugazmente se adelantó de nuevo (28-31), pero entonces Devon Hall asumió el liderazgo del equipo turco de cara al aro.

Eso sí, Hall se cargó de faltas y el Baskonia fio a Gytis Radzevicius las tareas difíciles de su defensa. Omoruyi continuó rebañando rebotes y los fallos mutuos desde el perímetro mantuvieron cierta igualdad hasta el descanso (42-38). Sin embargo, los pupilos de Sarunas Jasikevicius mejoraron eso tras su paso por el vestuario y De Colo así lo demostró.

Un triple suyo en posición frontal colocó el 51-41 y encendió alarmas en un Baskonia que necesitaba a Timothé Luwawu-Cabarrot, quien anotó su primera canasta en juego a solo tres minutos de acabar el tercer cuarto. Si su faro estaba apagado, el equipo entrenado por Paolo Galbiati tenía poco que hacer porque, para colmo, faltaba puntería desde el perímetro.

Salvo la voluntad de Rodions Kurucs, la estadística del Baskonia en el triple era un desastre. De manera paradójica, un exbaskonista como Wade Baldwin IV sí acertó varios tiros y el 'Fener' se escapó (69-50), dando alegría a la afición de Estambul con un triple de Tarik Biberovic para zanjar el minuto 30 y encarar un cuarto periodo de mero trámite.

Volvió a brillar Horton-Tucker, aumentando sus números, mientras que 'Saras' Jasikevicius rotó a su corto banquillo. Incluso salió el inédito Melih Mahmutoglu a la cancha, sin que apenas cambiase la inercia a favor de un 'Fener' que nunca vio peligrar su triunfo. Este resultado situó al conjunto turco con balance de 16-7 y al vasco con registro de 8-16.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FENERBAHÇE, 84 - KOSNER BASKONIA, 71 (42-38, al descanso).

--EQUIPOS.

FENERBAHÇE: Horton-Tucker (21), Biberovic (12), Melli (5), Hall (10) y Birch (2) --quinteto inicial--; De Colo (11), Mahmutoglu (3), Bacot Jr. (-), Jantunen (2), Bitim (5), Birsen (2) y Baldwin IV (11).

KOSNER BASKONIA: Villar (2), Forrest (5), Radzevicius (-), Kurucs (10) y Diop (6) --quinteto inicial--; Simmons (13), Luwawu-Cabarrot (9), Spagnolo (2), Diakite (7), Frisch (3), Omoruyi (14) y Joksimovic (-).

--PARCIALES: 21-20, 21-18, 27-12 y 15-21.

--ÁRBITROS: Hordov, Vilius y Vyklicky. Eliminaron por faltas personales a Birsen y Jantunen en el Fenerbahçe.

--PABELLÓN: Ülker Sports Arena.