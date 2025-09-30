Evan Fournier y Trent Forrest en el Baskonia-Olympiacos de Euroliga - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El Baskonia muere en la orilla ante el Olympiacos

Los de Paolo Galbiati se reponen a un mal arranque y discuten la victoria a un conjunto griego que dominó los minutos finales

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia ha sucumbido ante el Olympiacos (96-102) en la primera jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-26 en el estreno del proyecto de Paolo Galbiati, un partido en el que el conjunto vitoriano supo rehacerse a un mal arranque y en el que consiguió incluso mandar tras el descanso, pero que se le escapó en un errático último cuarto.

Ni los 23 puntos del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, ni los 15 del escolta estadounidense Hamidou Diallo ni el 'doble-doble' de 14 tantos y 10 asistencias del base Trent Forrest bastaron al cuadro vasco para sorprender a un equipo heleno que, liderato por Tyler Dorsey (20) y Aleksander Vezenkov (24), castigó a la defensa local y apagó la reacción rival en los últimos minutos.

El Buesa Arena asistió a un inicio desalentador del cuadro vasco -que compareció sin Rodions Kurucs ni Mamadi Diakité-, viendo cómo los de Georgios Bartzokas se hacían con el mando del encuentro y les dejaban sin anotar durante más de cuatro minutos. Una sangría que solo rompió un triple del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot (3-12).

Un parcial de 8-0 acercó a los de Galbiati (12-19), pero el escolta estadounidense Tyler Dorsey, que acabó con 12 puntos en primer cuarto, mantenía a los suyos con ventaja. Dos nuevos triples del base norteamericano Markus Howard apretaron algo más la lucha al final del parcial inaugural (20-27).

Fue precisamente el acierto desde la línea de tres, unido a la mejora en la faceta reboteadora, el que rescató a Baskonia -46%, frente al 27% del cuadro heleno-, con Howard volviendo a golpear desde el 6,75 nada más comenzar el segundo cuarto (23-27). Luwawu-Cabarrot y, sobre todo, el base Trent Forrest, que con una canasta a falta de pocos segundos redujo a la mínima la distancia al descanso (48-49).

Siguió mejorando sus prestaciones el cuadro vitoriano a la vuelta de vestuarios, con el lituano Tadas Sedekerskis poniendo por primera vez por delante a Baskonia con otro tiro de tres (51-49). Fue el inicio de un intercambio de golpes entre los dos contendientes que hizo que las ventajas fueran cambiando de bando, aunque con ligera renta para los griegos de cara al cuarto definitivo (70-73).

En él, Luwawu-Cabarrot afinó la muñeca para, con nueve puntos consecutivos, mantener con vida a los de Galbiati (81-79), y un 2+1 de Hamidou Diallo desataba la locura en el Buesa Arena (87-83). Olympiacos igualó el partido desde la línea de tiros libres a falta de tres minutos y medio, pero Howard reapareció para golpear con un triple.

Sin embargo, el francés Evan Fournier entró en el partido en el momento más sensible, anotando cuatro puntos seguidos que devolvieron la iniciativa a los griegos (90-91). Los tiros libres de Forrest hacían albergar algo de esperanza (96-99), pero el serbio Nikola Milutinov acabó con cualquier atisbo de duda.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 96 - OLYMPIACOS, 102 (48-49, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Howard (12), Forrest (14), Diallo (15), Sedekerskis (8) y Diop (3) --posible quinteto inicial--; Villar (-), Spagnolo (-), Nowell (6), Luwawu-Cabarrot (23), Joksimovic (-), Frisch (8) y Samanic (7).

OLYMPIACOS: Walkup (5), Dorsey (20), Fournier (10), Vezenkov (24) y Milutinov (12) --posible quinteto inicial--; Lee (4), Ward (11), Papanikolaou (-), Peters (7) y Hall (8).

--PARCIALES: 20-27, 28-22, 22-24 y 26-29.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nedovic y Kowalski. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Buesa Arena.