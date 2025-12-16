Baskonia necesita seguir fuerte en el Buesa Arena

Markus Howard durante un partido del Baskonia - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia intentará este miércoles (20.30 horas) hacerse una vez más fuerte en el Fernando Buesa Arena para volver a la senda de la victoria en su irregular camino en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, aunque enfrente tendrá un duro rival como el candidato AS Mónaco.

El equipo de Paolo Galbiati sigue sin arrancar y ya está a tres triunfos del 'Top 10' cuando restan cuatro encuentros para acabar la primera vuelta, dos de ellos en esta semana donde además de recibir al actual subcampeón de Europa tendrá que visitar en el Palau Blaugrana al Barça, dos exámenes donde espera coger por fin el ritmo de victorias que necesita y no empezar a complicarse el futuro.

El conjunto baskonista volvió a mostrar su endeblez a domicilio en la maxima competición continental en el Movistar Arena, donde pese a plantar cara hasta el cuarto final, acabó sumando ante el Real Madrid una nueva derrota lejos del Buesa Arena y encajando una vez más muchos puntos (94-87).

Sin embargo, ahora vuelve a tener el alivio de jugar de nuevo en el feudo de la Calle Zurbano donde está siendo mucho más sólido y donde ha sumado sus cinco triunfos de esta Fase Regular, todos ellos de manera consecutiva, aunque enfrente va a tener un rival que se le ha dado mal ya que ha perdido en sus últimos siete enfrentamientos. En el Buesa Arena no le derrota desde el 20 de marzo de 2022 (78-68).

El Baskonia afronta este encuentro después de no poder jugar el fin de semana su duelo de la Liga Endesa ante el Dreamland Gran Canaria por la borrasca 'Emilia', un pequeño descanso que le puede servir para tener una mejor energía para elevar su listón defensivo ante uno de los mejores ataques de la Euroliga y que promedia más de 90 puntos por encuentro.

El conjunto que dirige Vassilis Spanoulis lleva ya unos años siendo uno de los asiduos a la parte alta de la clasificación y llegará a Vitoria dentro del 'Top 6', en la quinta posición con un balance de 9-6 y mostrando menos fiabilidad cuando sale del Principado, donde ha ganado tantos partidos (4) como ha perdido. La pasada semana cayó en la reedición de la última final de la Euroliga ante el Fenerbahce turco por 86-92 poniendo fin a un buen momento de tres triunfos seguidos.

El técnico griego puede presumir de una plantilla muy completa, con mucho nivel físico y un bloque ya conocido donde el principal refuerzo ha sido el ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic, que está lejos de sus números más habituales, promediando 10,9 puntos y 4,7 rebotes. Es un año más, el base Mike James, ex del Baskonia, su principal puntal ofensivo con más de 16 puntos por encuentro, bien secundado por el alemán Daniel Theis, clave en el interior, Alpha Diallo y Ellie Okobo.

"Otro equipo poderoso de la Euroliga. Tiene mucho talento en todas las posiciones y tiene Mike James, que es probablemente el jugador más impactante de todo la Euroliga. Tienen Diallo, Strazel, Mirotic, Theis, una plantilla increíble. Tenemos que imponer nuestro baloncesto con nuestro ritmo y compartir el balón de la manera correcta. Necesitamos una defensa muy dura, más dura que en Madrid, que no estuvo mal, pero no como queríamos", advirtió en la previa del choque Galbiati, que seguirá con la baja de Tadas Sedekerskis, pero que ya ha recuperado a Trent Forrest y que podría hacer debutar al ala-pívot canadiense Eugene Omoruyi.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Howard, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Nowell, Spagnolo, Diakite, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Simmons y Omoruyi.

AS MÓNACO: James, Okobo, Diallo, Blossomgame y Theis --posible quinteto inicial-- Mirotic, Strazel, Tarpey, Hayes, Begarin y Makondou.

--ÁRBITROS: Hordov, Sukys y Kowalski.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/#Vamos.