El Baskonia no aprovecha las faltas del Fenerbahçe

Trent Forrest, en un partido del Kosner Baskonia. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido este viernes por 93-108 en casa ante el Fenerbahçe Beko, con papel destacado entre los turcos del exbaskonista Wade Baldwin IV, en un partido correspondiente a la jornada 19 de la fase regular de la Euroliga y que se ha resuelto por la diferencia de puntería en el tiro exterior.

En el Fernando Buesa Arena, los locales abrieron su cuenta anotadora con un triple de Rodions Kurucs, pero en realidad fueron Kobi Simmons y sobre todo Timothé Luwawu-Cabarrot quienes acapararon protagonismo en un rango de tiro más cercano. Enfrente esa labor la desempeñó Talen Horton-Tucker y la productividad ofensiva se plasmó en el 28-24 del minuto 10.

Los pupilos de Paolo Galbiati empezaron bien el segundo periodo y una canasta de Mamadi Diakite colocó siete puntos de distancia, pero Baldwin IV impulsó la reacción visitante con un triple y luego otro de Nicolò Melli culminó esa remontada (38-39). A 2:34 del descanso, Luwawu-Cabarrot puso el 46-45 desde el perímetro en un momento de inflexión.

Donde parecía recibir falta personal, lo que habría significado tiro libre adicional, los árbitros le señalaron falta técnica por 'flopping' pese a validar el triple. Eso encendió al público, el Baskonia se animó y la respuesta del Fenerbahçe fueron dos triples de Bonzie Colson para dar continuidad a un prolífico marcador que al descanso lucía un 53-53.

Al regreso de los vestuarios, Horton-Tucker tardó poquísimo en ser descalificado, primero con una falta técnica por protestar y después por una antideportiva en un lance que ni su entrenador pudo rebatir. Aunque Sarunas Jasikevicius gastó 'challenge' por vergüenza torera, el trío de colegiados no cambió su decisión y el '8' visitante siguió eliminado.

Markus Howard había sido el objeto de esa falta antideportiva por parte de Horton-Tucker y, además, clavó rápidamente un triple con tiro adicional. Matteo Spagnolo también acertó más tarde con otro lanzamiento lejano y el equipo vasco se puso 77-67 arriba en un pispás. Para colmo del Fenerbahçe, entonces hizo su cuarta falta personal Mikael Jantunen.

Él y Tarik Biberovic, junto a Khem Birch, estaban manteniendo en la 'pomada' al conjunto turco, que incluso agotó el minuto 30 por delante (82-85) tras un triple de Melli a tablero y sobre la bocina. Al inicio del cuarto cuarto, Baldwin IV logró un canastón a aro pasado y demostró que el 'Fener' lucharía pese al problema de faltas con Birch y Melli.

Igualmente lo dejaron claro Brandon Boston Jr. y luego Colson con dos triples casi seguidos, situando un +12 (87-99) que ya le pesó demasiado al Baskonia. Pese a las respectivas quintas faltas personales de Birch y de Jantunen, el cuadro turco supo cerrar el rebote en defensa durante los instantes clave y sentenció su triunfo con más aciertos lejanos.

Esta buena cosecha fuera de casa ubicó a los de 'Saras' Jasikevicius con un balance de 12-6, asentados en la zona de acceso directo a los 'playoffs', pero en un vagón donde también están Panathinaikos, Monaco y Barça. Por su parte, el equipo alavés se quedó con un registro de 6-13 en las posiciones rezagadas de la tabla clasificatoria.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 93 - FENERBAHÇE, 108 (53-53, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons (16), Joksimovic (-), Radzevicius (5), Kurucs (11) y Diop (-) --quinteto inicial--; Spagnolo (11), Diakite (6), Frisch (-), Luwawu-Cabarrot (20), Forrest (-), Howard (12) y Omoruyi (12).

FENERBAHÇE: Hall (4), Horton-Tucker (12), Biberovic (16), Melli (17) y Birch (8) --quinteto inicial--; Bacot Jr. (-), Baldwin IV (24), Jantunen (4), Boston Jr. (7) y Colson (16).

--PARCIALES: 28-24, 25-29, 29-32 y 11-23.

--ÁRBITROS: Difallah, Ryzhyk y Peerandi. Eliminaron por faltas antideportivas a Horton-Tucker y por faltas personales a Jantunen y a Birch en el Fenerbahçe.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 14.114 espectadores.