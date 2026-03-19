Archivo - Trent Forrest, Baskonia - Europa Press/Contacto/William Cannarella - Archivo

El Baskonia no mejora lo suficiente ante Olympiacos

Los de Galbiati compitieron hasta el final en El Pireo pero encajaron la séptima derrota seguida en Euroliga

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia cayó (90-80) en su visita al Olympiacos para encajar la séptima derrota seguida en la Euroliga, mostrando mejoría para competir en el Pabellón de La Paz y la Amistad, en la jornada 32, aunque no lo suficiente para cortar su mala racha ante uno de los favoritos a levantar el título.

El equipo español, con bajas y la mente en la Liga Endesa, no pudo con la calidad y rotación de un Olympiacos liderado por Nikola Milutinov (17 puntos) y Aleksander Vezenkov (20) en el primer tiempo, más el fondo de armario tras el descanso. Los de Paolo Galbiati, coqueteando con el último puesto de la tabla, no tiraron la toalla sin llegar a meter el miedo en El Pireo, segundos con 22 victorias.

Los de Vitoria pusieron sobre la mesa una buena defensa, salvo por el roto de Milutinov aunque Eugene Omoruyi (18 puntos) tuvo buena respuesta, y llevaron la voz cantante en el primer cuarto (19-24). Los locales empezaron a desconfiar de los vascos y en el segundo parcial conectaron más armas, como Kostas Papanikolaou, aunque la dupla mencionada fue la que hizo el mayor daño (41-40).

Tras el descanso, el Olympiacos siguió fallando mucho de tres y el Baskonia, muy flojo partido tras partido desde que ganara la Copa del Rey, aguantó el pulso en defensa, ante Tyler Dorsey o Tyrique Jones, y encontró puntos con Omoruyi. Pese a no estar acertado, Trent Forrest repartió juego en el último cuarto y de un 80-69, los de Galbiati llegaron vivos a los últimos minutos.

Mamadi Diakité y Timothé Luwawu-Cabarrot remaron pero el Baskonia no logró ponerse a tiro. Georgios Bartzokas mantuvo la cabeza fría en los griegos y un Evan Fournier desaparecido hasta entonces dio el extra que le faltaba a los griegos para abrochar el triunfo. Mejoró el cuadro azulgrana, pero no lo suficiente, obligado a reaccionar al menos en Liga Endesa, donde la temporada aún promete.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 90 - KOSNER BASKONIA, 80. (41-40, al descanso).

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Walkup (2), Ward (3), Dorsey (15), Vezenkov (20) y Milutinov (17) --quinteto inicial-- Fournier (6), Morris (-), Joseph (4), Papanikolau (3), Peters (3), McKissic (2), Jones (15).

KOSNER BASKONIA: Forrest (11), Villar (4), Radzevicius (2), Omoruyi (18) y Diakité (!1) --quinteto inicial--; Simmons (10), Luwawu-Cabarrot (14), Nowell (-), Villar (4), Spagnolo (1), Frisch (9).

--PARCIALES: 19-24, 22-16, 28-22, 21-18.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Hordov y Silva. Sin eliminados.

--PABELLÓN: La Paz y la Amistad.