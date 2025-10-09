El Baskonia no ve cambiar su suerte

Los de Galbiati sufrieron una dura y dramática derrota contra Panathinaikos, y siguen sin ganar esta temporada

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia perdió (84-86) este jueves contra Panathinaikos para alargar su pésimo arranque de temporada, con todo derrotas, incluida la tercera jornada de la Euroliga celebrada en el Fernando Buesa Arena, con un cruel final para más dolor de los locales.

Los de Paolo Galbiati firmaron otro partido irregular, con buenos momentos como la reacción en el segundo cuarto y el último arreón casi sobre la bocina. A la épica, Trent Forrest recogió su rebote del tiro libre y empató con tremenda astucia el marcador (84-84) a cinco segundos para el final, pero Kendrick Nunn se encargó sobre la bocina de que la suerte de Baskonia no cambiase.

No había sido la puesta en escena planeada ni esperada seguro la de un Baskonia que tuvo una floja salida ante los griegos (9-18). La referencia ofensiva de los vascos fue una vez más Timothé Luwawu-Cabarrot, en cero puntos terminó el partido Markus Howard, mientras que los visitantes iban fuertes con los puntos de Cedi Osman y los rebotes del español Juancho Hernangómez.

Los locales mejoraron en el segundo tiempo, tiraron del carro Trent Forrest y Markquis Nowell, pero lo importante fue el paso al frente en defensa. Los de Paolo Galbiati apretaron para frenar sobre todo el acierto interior de los griegos y alcanzaron una versión notable poco antes del descanso, hacia la remontada.

Entonces, una antideportiva revisada, con Juancho de por medio, lastró de nuevo a los locales, aunque metidos en el partido (36-42). El Buesa Arena se calentó de lo lindo, sobre todo con los árbitros, y el equipo se mantuvo también enchufado para alargar su reacción. El inicio del segundo tiempo fue otro 7-0 para los vascos, con Sedekerskis en los puntos que tenían que entrar después de unos malos porcentajes. Sin embargo, Nunn respondió igual que un Juancho rondando ya el 'doble-doble' como el capitán de los vascos. Del toma y daca se bajó antes el Baskonia y el marcador volvió ser griego.

Del 43-42, las pérdidas dieron fuelle a un Panathinaikos que impuso su físico y algo más de acierto que su rival (54-71). Los de Galbiati se aferraron casi de milagro, porque las sensaciones fueron por momentos de tirar la toalla, con un triple de Luwawu-Cabarrot y otro de Diallo. El coletazo final del Baskonia fue ese tiro libre mágico de Forrest, una señal de que la suerte podía cambiar, pero Nunn alargó la pesadilla en Vitoria, cuarta derrota de cuatro partidos, sin contar otras tres de pretemporada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 84 - PANATHINAIKOS, 86. (36-42, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Forrest (15), Howard (-), Diallo (15), Sedekerskis (10) y Diakite (6) --quinteto inicial--; Kurucs (7), Diop (3), Spagnolo (1), Nowell (11), Luwawu-Cabarrot (16).

PANATHINAIKOS: Grant (2), Nunn (30), Osman (20), Hernangómez (15) y Yurtseven (-)--quinteto inicial--; Mitoglou (6), Grigonis (-), Sloukas (2), Rogkavopoulos (2), Holmes (4), Shorts, Samodurov (-).

--PARCIALES: 14-20, 22-22, 20-29, 28-15.

--ÁRBITROS: Javor, Kardum y Celik. Eliminado Holmes.

--PABELLÓN: Buesa Arena.