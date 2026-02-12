Archivo - Trent Forrest, en un partido con el Kosner Baskonia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Baskonia quiere sacar partido de la crisis del Monaco

El equipo vitoriano busca un obligado triunfo a domicilio en Euroliga ante un rival que lleva cinco derrotas seguidas

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia espera aprovechar la crisis y el momento convulso que está viviendo en la actualidad el AS Monaco para sacar una más que urgente victoria este viernes en su visita (19.30 horas) al Principado en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026.

El conjunto vitoriano tiene muy difícil acceder al 'Top 10' de la clasificación. Con un balance negativo de 9-18 y en la decimosexta plaza, está a seis triunfos de la zona de 'play-in' cuando le restan 13 encuentros, lo que le obliga a casi no fallar, sobre todo a domicilio, su auténtico tormento desde la pasada temporada.

El equipo que entrena Paolo Galbiati no termina conseguir regularidad en forma de victorias y afrontará esta jornada de la máxima competición continental, previa al parón para la disputa de la Copa del Rey en Valencia, tras sumar dos derrotas en la doble jornada de la pasada semana. No enderezó su rumbo como visitante ante el EA7 Emporio Armani Milán italiano (109-89) y no lo pudo compensar en el Fernando Buesa Arena ante el Barça (91-97).

Dos partidos que volvieron a evidenciar que necesita más firmeza defensiva. El Baskonia es la segunda peor defensa de esta Fase Regular, con casi 90 puntos por partido encajados, un lastre a enmendar ante un AS Monaco que no hace demasiado presumía de ser uno de los mejores ataques y uno de los rivales más sólidos antes de entrar en una crisis a todos los niveles.

El conjunto monegasco ha caído hasta la décima plaza de la clasificación tras encadenar cinco derrotas consecutivas y en el vestuario hay cierta tensión por los impagos que arrastran y que incluso les han llevado a amenazar con una huelga que todavía no se ha producido. Un ambiente que está influyendo seguramente en el rendimiento del actual subcampeón de Europa, de inicio un serio candidato a una 'Final a Cuatro' más quimera en estos momentos para los de Vassilis Spanoulis.

De todos modos, el técnico griego sigue esperando que sus jugadores olviden por momentos todo lo que está sucediendo y que puedan volver a la senda de la victoria aprovechando el encuentro ante el peor visitante de la Euroliga (1-13), que además nunca ha ganado en sus anteriores cuatro visitas a la Salle Gaston Medecin, aunque sí lo hizo en el choque de la primera vuelta en Vitoria (85-73).

El Baskonia, pendiente del estado físico de Eugene Omoruyi y ya con el retorno de Markquis Nowell deberá dar un gran nivel ante un rival con mucho físico y con mucho talento anotador en jugadores como su ex Mike James, Nikola Mirotic, menos protagonista esta temporada, o Ellie Okobo, y con la seria duda de Kevarrius Hayes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AS MONACO: James, Okobo, Diallo, Blossomgame y Theis --posible quinteto inicial-- Mirotic, Strazel, Nedovic, Tarpey, Begarin y Michineau.

KOSNER BASKONIA: Howard, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop -posible quinteto inicial-; Diakite, Simmons, Omoruyi, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Frisch y Nowell.

--ÁRBITROS: Radovic, Vilius y Petek.

--PABELLÓN: Salle Gaston Medecin.

--HORA: 19.30/Movistar Deportes 3.