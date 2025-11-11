El Baskonia recibe un tortazo en su visita al líder Hapoel

Archivo - Tadas Sedekerskis, durante un partido con el Baskonia. - Europa Press/Contacto/Stefanos Kyriazis - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Saski Baskonia ha perdido este martes por un claro 114-89 en su visita al Hapoel IBI Tel Aviv durante la jornada 10 en la fase regular de la Euroliga, en un partido decantado al inicio del cuarto cuarto a favor del equipo de Israel, líder provisional de la clasificación.

Sobre el parqué del Arena 8888 de Sofía (Bulgaria), los anfitriones --en el exilio-- se pusieron pronto por delante en el marcador, pero sin abrir hueco pese al buen hacer de Elijah Bryant en ataque. Por el bando visitante, Timothé Luwawu-Cabarrot era de nuevo el gran referente ofensivo.

Los pupilos de Paolo Galbiati aguantaron el tipo en el primer cuarto, pero sufrieron en defensa durante el segundo y la distancia creció en el marcador en cuanto Dan Oturu y Vasilije Micic también se entonaron en las filas israelíes. El perímetro baskonista flojeó y el Hapoel alcanzó el +10 de ventaja al descanso (58-48), justo tras un triple de Micic.

Al regreso de vestuarios, un triple anotado por Luwawu-Cabarrot fue un espejismo de lo que estaba por llegar, ya que el equipo entrenado por Dimitris Itoudis aumentó su renta con buenas acciones de Collin Malcolm y, en menor medida, de Antonio Blakeney. Por parte visitante, había poco que destacar más allá de algún acierto de Kobi Simmons en la 'pintura'.

El retorno de Markus Howard después de un mes ausente por molestias físicas, no había dado chispa a un Baskonia que se deshizo al comienzo del cuarto y último periodo. Del 86-74 se pasó rápidamente al 98-76 y todo quedó visto para sentencia, con exhibición incluida de nervios de acero en los jugadores del Hapoel para lanzar los tiros libros.

Los minutos finales fueron de la 'basura', como reza el tópico, y el conjunto vitoriano encajó su séptima derrota del curso europeo para seguir en puestos rezagados con balance de 3-7. Mientras, el Hapoel se colocó de momento en la cima clasificatoria con un balance de 8-2.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HAPOEL TEL AVIV, 114 - BASKONIA, 89 (58-48, al descanso).

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Micic (11), Bryant (24), Malcolm (11), Motley (8) y Oturu (10) --quinteto titular--; Blakeney (5), Odiase (2), Palatin (3), Jones (15), Ennis (10), Timor (3) y Wainright (2).

BASKONIA: Simmons (10), Villar (2), Diallo (11), Kurucs (9) y Diop (2) --quinteto inicial--; Howard (8), Nowell (-), Spagnolo (11), Luwawu-Cabarrot (19), Sedekerskis (4), Diakite (13) y Frisch (-).

--PARCIALES: 26-24, 32-24, 28-26 y 28-15.

--ÁRBITROS: Belosevic, Bissuel y Cici. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Arena 8888.