Baskonia sigue firme en el Buesa Arena

Trent Forrest con Kosner Baskonia - Europa Press/Contacto/Acero

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha firmado este miércoles una victoria ante el AS Mónaco (85-73) en la decimosexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, sellando su quinto triunfo consecutivo en casa en la competición continental, clave para seguir con opciones de alcanzar el 'Top 10'.

Lejos de la fragilidad lejos de casa, los vitorianos refrendaron sus buenas sensaciones al calor de su público, en un duelo en el que el alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, con 19 puntos, y el base estadounidense Trent Forrest, con 17 tantos y 7 rebotes para 27 de valoración, tiraron del equipo en momentos delicados y neutralizaron los 21 puntos del exbaskonista Mike James, el mejor del sexto clasificado de la Euroliga.

En el Buesa Arena, las defensas se impusieron claramente en un primer cuarto en el que los de Paolo Galbiati lograron frenar al conjunto del Principado, que se quedó en solo 14 puntos. Ambos equipos se intercambiaron la iniciativa, pero un triple del base Trent Forrest y tres puntos del italiano Matteo Spagnolo permitieron al cuadro vasco hacerse con una tímida ventaja al final del periodo (17-14).

Un 4-0 de salida y otro tiro de tres de Luwawu-Cabarrot afianzaron la renta vitoriana (24-17), que aumentó hasta diez cuando el lituano Gytis Radzevicius se fue hasta la línea de 6,75 (38-28). Y es que, frente al único triple en ocho intentos de los monegascos, Baskonia golpeaba fuerte desde el perímetro -7 de 17-.

Mike James acercaba a los suyos con un 2+1, pero dos tiros libres de Forrest -que terminó la primera parte como máximo anotador (8) y con seis rebotes- devolvían el +10 a falta de 44 segundos para el final del cuarto (42-32), una diferencia que casi se mantuvo intacta con la llegada del descanso (43-34).

Tras el paso por vestuarios, un parcial de 11-4 hacía despegar al cuadro baskonista, con Markus Howard desatado (54-38), aunque los de Vassilis Spanoulis respondieron con un 12-0 que les mantenía en el partido (54-50), provocando el tiempo muerto de Galbiati a falta de cuatro minutos del final del cuarto.

El preparador baskonista devolvió a Forrest a pista para intentar recuperar el control, aunque Alpha Diallo acercó todavía más a los del Principado desde la línea de personal (54-52). Sin embargo, una canasta de Luwawu-Cabarrot rompió la sequía de casi cuatro minutos sin anotar, y Clément Frisch tiró de tres para revolucionar el partido y guiar a los locales al 62-55 con el que afrontaron el periodo definitivo.

Baskonia parecía liquidar la contienda, con Forrest como líder en ataque, con un 7-0 al que respondió de manera idéntica el Mónaco. El intercambio, en cambio, favorecía a un conjunto vasco que perdía a Marcus Howard, por faltas personales, en los minutos finales y que, con una bandeja de Forrest, ataba prácticamente el triunfo. El viernes, le espera el Barça en el Palau.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 85 - AS MÓNACO, 73 (43-34, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest (17), Howard (12), Radzevicius (12), Kurucs (2) y Diop (4) --quinteto inicial--; Diakité (-), Simmons (6), Villar (-), Omoruyi (1), Luwawu-Cabarrot (19), Spagnolo (9) y Frisch (3).

AS MÓNACO: James (21), Okobo (8), Blossomgame (2), Diallo (9) y Theis (10) --quinteto inicial--; Hayes (3), Tarpey (1), Begarin (6), Strazel (4) y Mirotic (9).

--PARCIALES: 17-14, 26-20, 19-21 y 23-18.

--ÁRBITROS: Hordov, Sukys y Kowalski. Eliminaron por faltas personales a Howard.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.