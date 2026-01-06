El Baskonia tiene una buena oportunidad a domicilio

Timothé Luwawu-Cabarrot durante un partido del Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia afrontará este miércoles una buena oportunidad de acabar por fin con su mala dinámica como visitante en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en su visita (20.30 horas) al Bayern Múnich alemán, un rival con el que comparte zona baja de la clasificación y al que necesita ganar si no quiere ya alejarse demasiado del 'Top 10'.

El equipo baskonista no ha firmado una buena primera vuelta en la máxima competición continental, lastrado principalmente, y como la pasada temporada, por su negativo rendimiento a domicilio, con cero alegrías en sus nueve salidas. Una pésima racha que se engancha con la que arrastraba ya desde finales de 2024, cuando entonces logró su última victoria como visitante a nivel europeo.

Esta pesada mochila le tiene lejos de los puestos altos de la clasificación, demasiado tras un mal final de primera vuelta con tres derrotas consecutivas ante rivales de entidad como el FC Barcelona, el Valencia Basket y el Fenerbahce turco, este último en el Fernando Buesa Arena, donde ha logrado sus seis únicos triunfos del casillero. Con estos números, el 'Top 10' le queda a cinco, una distancia difícil de recuperar y que demanda una segunda vuelta sin demasiados fallos para los baskonistas.

Para ello, se antoja vital hacer pleno en una primera doble jornada semanal donde tendrá que medirse a dos equipos con los que comparte parte baja como son el Bayern y, ya en Vitoria, el ASVEL Villeurbanne francés. El primero será el conjunto bávaro, un rival que no está al nivel que la pasada campaña, pero siempre duro ante su público y que le exigirá una mejor versión defensiva que la que está ofreciendo el Baskonia hasta el momento, con más de 90 puntos encajados por partido en esta Fase Regular de la Euroliga.

El conjunto alemán tiene el mismo balance de 6-13 y también necesita reaccionar si quiere volver a estar en la terna de candidatos para optar a los 'playoffs'. En su último choque europeo se impuso con claridad (95-71) al Maccabi Tel Aviv para poner fin a un mal momento de nueve derrotas seguidas, entre ellas de forma contundente en su visita al conjunto vitoriano (95-73) en un choque que evidenció que en ataque no está demasiado fino, con una media de 78 puntos por partido.

El equipo de Galbiati, que el pasado fin de semana batió al MoraBanc Andorra (99-92) en la Liga Endesa, espera poder imponer su poderío ofensivo en Múnich, liderado por el alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, que mantiene su gran nivel de forma en una campaña en la que ha anotado dobles dígitos en todos sus partidos.

Enfrente, un Bayern minimizado tras perder hace unos días a un jugador importante como Spencer Dinwiddie, su segundo mejor anotador tras el tirador Andreas Obst, que promedia más de 12 puntos en un equipo que ha ganado al conjunto vasco en sus tres últimas visitas, con nombres conocidos como los exbaskonistas Kamar Baldwin, duda, y Johannes Voigtmann, Oscar da Silva, Vladimir Lucic o Xavier Rathan-Mayes, y que podría hacer debutar al recién llegado Nenad Dimitrijevic.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BAYERN MÚNICH: Hollatz, Obst, Lucic, Da Silva y McComarck --posible quinteto inicial-- Mike, Rathan-Mayes, Voigtmann, Giffey, Jessup, Jovic, Gabriel, Baldwin, Dimitrijevic y Kratzer.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Howard, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Spagnolo, Diakite, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Forrest, Omoruyi, Nowell y Joksimovic.

--ÁRBITROS: Hordov, Bissang y Trawicki.

--PABELLÓN: SAP Garden.

--HORA: 20.30/M+ Deportes.