Baskonia vuelve a necesitar el calor del Buesa Arena

Archivo - Timothe Luwawu-Cabarrot defiende a Cedi Osman en el Baskonia-Panathinaikos de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia intentará este viernes (20.30 horas) que vuelve a jugar en su cancha del Fernando Buesa Arena para retomar la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en su duelo ante el EA7 Emporio Armani Milán italiano.

El conjunto vitoriano continúa sin arrancar en la máxima competición continental, lastrado una temporada más por sus flojas prestaciones lejos del calor de su feudo de la Calle Zurbano donde sí está dando buena medida. Los de Paolo Galbiati volvieron a encajar un nuevo revés como visitante ante el Zalgiris lituano (82-67) tras un mal último cuarto y sigue sin ganar a nivel europeo como forasteros desde el 17 de diciembre de 2024.

La nueva derrota a domicilio dejó al Baskonia en los puestos bajos de la clasificación, en la decimoséptima posición, con un mal balance de 4-9, ya a tres triunfos del corte del 'Top 10' que marca el Real Madrid con 7-6. Ahora, tras el parón por las 'Ventanas FIBA', el equipo vasco intentará no perder más distancia aprovechando su fortaleza en el Buesa Arena donde ha sumado todas sus alegrías.

De hecho, el equipo de Galbiati consiguió enderezar su rumbo como local tras un mal arranque donde cayó de forma consecutiva ante el Olympiacos, el Panathinaikos y el Partizán, y ahora recibirá al Armani Milán en una positiva racha en su cancha donde ha batido a sus últimos cuatro visitantes: Dubai Basketball, Anadolu Efes, Virtus Bolonia y Bayern Múnich.

Además, en estos cuatro triunfos evidenció una mayor fortaleza defensiva que se le sigue resistiendo como visitante y que intentará seguir replicando ante el conjunto lombardo, donde ya no está al frente Ettore Messina, que dimitió a finales del pasado mes de una forma un tanto inesperada. Curiosamente, ahora dirige el equipo Peppe Poeta, exjugador del Baskonia, donde estuvo una temporada (2013-2014).

De hecho, el EA7 está con mejor salud en la clasificación gracias a un balance positivo tras vencer a domicilio al Maccabi Tel Aviv israelí antes del parón internacional, lo que fue su cuarta victoria lejos de Milán, y que confirmó su recuperación ya que ha ganado cinco de sus últimos seis partidos en esta Fase Regular de la Euroliga. Además, ha ganado en canchas complicadas como las del Estrella Roja y el Zalgiris, aunque sólo lo ha hecho en tres de sus 13 visitas a Vitoria, cayendo en las tres últimas.

Sin embargo, Poeta tendrá que afrontar este regreso al Buesa Arena con muchas bajas en sus filas ya que no puede contar con Marko Guduric, Nico Mannion, este otro exbaskonista, Diego Flaccadori, Ousmane Diop y Nate Sestina, aunque puede recuperar al base Lorenzo Brown para un equipo donde otro ex como Shavon Shields es su mejor anotador junto con el ala-pívot Zach Leday, y donde también sobresale el base brasileño Leandro Bolmaro.

Por su parte, Galbiati podrá contar con el base Markus Howard, recuperado ya del traumatismo craneoencefálico previo al duelo ante el Zalgiris, pero no con Trent Forrest, que apura su recuperación, Tadas Sedekerskis y un Hamid Diallo que ha dejado el club. Su lugar lo ocupa el lituano Gytis Radzevicius, que podría entrar en la rotación pese a ser anunciado el miércoles.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Villar, Simmons, Luwawu-Cabarrot, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Nowell, Spagnolo, Howard, Diakite, Frisch y Radzevicius.

EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN: Bolmaro, Ellis, Shields, Leday y Booker --posible quinteto inicial-- Brooks, Ricci, Nebo, Dunston, Brown y Tonut.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Pastusiak y Porobic.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+ Deportes 3.