Bell-Haynes (Zaragoza) estará de baja entre 4 y 6 meses por una intervención en la mano

Trae Bell-Haynes, durante el partido de la Liga Endesa entre el FC Barcelona y el Casademont Zaragoza disputado en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El base canadiense del Casademont Zaragoza Trae Bell-Haynes pasará por el quirófano en los próximos días para ser intervenido de la mano izquierda, una lesión que le mantendrá alejado de las pistas durante un periodo estimado de entre cuatro y seis meses, según informó este martes el club aragonés.

Bell-Haynes sufrió un traumatismo en la mano izquierda durante el partido disputado el pasado 10 de enero ante el Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa, encuentro que finalizó con victoria del conjunto zaragozano y en el que el jugador continuó en pista pese a las molestias.

Tras una resonancia magnética realizada en el Nuevo Hospital Quirónsalud Zaragoza, el club detalló en el parte médico oficial que el jugador presenta "una rotura completa del ligamento escafolunar, como consecuencia hay una inestabilidad de ambos huesos del carpo que le ocasiona desplazamiento de ambos, con dolor e incapacidad funcional que mejora con la reducción de dicho desplazamiento".

"El tiempo de recuperación estimado en este tipo de lesiones es de 4 a 6 meses", añadió el comunicado médico, que confirma que el jugador será intervenido quirúrgicamente "para estabilizar dicha articulación".

Desde el Casademont Zaragoza se explicó que, tras valorar la evolución del proceso y el impacto del dolor en el día a día del jugador, se ha optado por priorizar su recuperación y proceder a la intervención para iniciar cuanto antes el proceso de rehabilitación. El club destacó asimismo el compromiso mostrado por Bell-Haynes durante este periodo, en el que continuó compitiendo pese a la lesión.