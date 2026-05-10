Bilbao cierra a lo grande la primera edición de la Copa Campeones - ACB

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Bilbao Arena de la capital vizcaína ha acogido este domingo la tercera y última etapa de la Copa Campeones 2026, que ha cerrado una primera edición en la que los 18 clubes participantes han demostrado que baloncesto e integración pueden ir de la mano.

Tras una primera jornada intensa, en la que los seis equipos presentes disputaron sus primeros encuentros, el domingo arrancó en Miribilla con el duelo que ponía frente a frente a los terceros de cada grupo, Baskonia y SPB Fundación Aurora. Con el árbitro acb Sergio Manuel arbitrando este y el resto de los encuentros, la victoria acabó cayendo del lado baskonista (37-12).

Posteriormente, se celebró el partido entre Fundación Real Madrid y Río Breogán, segundos de sus respectivos grupos, con un 30-4 favorable a los gallegos. Tras el descanso, los jugadores se mezclaron presentando los dos equipos jugadores de ambos conjuntos para disputar una segunda parte más integradora que nunca.

La jornada se cerró con el choque entre los dos conjuntos que finalizaron primeros tras la jornada del sábado: Fundació Barça Genuine y Fundación Bilbao Basket, con triunfo final para los catalanes (54-30).

Una exhibición de gimnasia rítmica de la Asociación Haszten dio paso a la entrega de medallas a todos los participantes. El arranque en L'Alquería del Basket de Valencia, una segunda jornada disputada en el Nou Congost de Manresa y este final en el Bilbao Arena han permitido ver a los 18 clubes acb compitiendo en un ambiente de fiesta en el que ganar o perder no era lo importante.

La cita cuenta con el apoyo de Banco Mediolanum, Endesa, Toyota y Fundación ONCE, así como la ayuda de Pelayo, Azulmarino y Wilson y la colaboración de Special Olympics España, que han ido de la mano de la Fundación acb para que esta primera edición de la Copa Campeones haya sido un éxito.