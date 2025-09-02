Bosnia sorprende a una Grecia sin Antetokounmpo y agita el grupo de España del Eurobasket

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo C del Eurobasket 2025 vivirá este jueves una frenética jornada final donde tres selecciones se jugarán su pase a los octavos de final, entre ellas España, que perdió ante Italia (67-63) y se vio un tanto perjudicada por la sorprendente victoria 80-77 de Bosnia-Herzegovina ante una Grecia sin Giannis Antetokounmpo.

Grecia, ya clasificada para los octavos de final, vio frenado su buen comienzo en el torneo continental ante Bosnia-Herzegovina, en un partido donde no pudo contar su estrella por unas molestias en la rodilla y que varió los escenarios para el combinado balcánico que si gana su último duelo a Georgia obligará a la selección española a ganar a los griegos para no quedar eliminados.

El equipo que entrena Vassilis Spanoulis pareció no notar inicialmente la ausencia del ala-pívot de los Milwaukee Bucks cuando dominaba claramente al inicio del segundo cuarto por más de diez puntos (34-21). Pero, la reacción balcánica fue demoledora, con un parcial de 0-18 liderado por Edin Atic que volteó el marcador al descanso (38-44).

Tras el paso por los vestuarios, la defensa de los de Aziz Bekir continuó atenazando el ataque del combinado griego, ahora sí echando de menos a su estrella y que entró en el último cuarto todavía por detrás (52-61). Bosnia-Herzegovina no se puso nerviosa en los diez minutos finales y se marchó por encima de los diez puntos, pero el carácter heleno, comandado por Kostas Sloukas (15 puntos y 8 asistencias), le hizo sufrir hasta el final. Jusuf Nurkic, pívot de los Utah Jazz, sobresalió en los bosnios con 18 puntos y 10 rebotes.

Esta gran victoria porque Georgia no falló en su partido ante la anfitriona Chipre, que resistió sólo hasta mediado el segundo cuarto antes de volver a ser apalizada por 61-93 con una gran actuación de Tornike Shengelia, autor de 27 puntos, con 5/5 de triple, bien apoyado por el NBA Goga Bitadze (21 y 13 rebotes).