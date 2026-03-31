Los Bulls despiden al jugador Jaden Ivey por sus comentarios contra el Orgullo en redes sociales

Archivo - El escolta norteamericano Jaden Ivey, en un partido de la NBA. - Europa Press/Contacto/Chris Sweda - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Chicago Bulls despidieron al escolta norteamericano Jaden Ivey por "conducta perjudicial para el equipo" tras realizar comentarios en varias publicaciones en sus redes sociales contra las actividades del Mes del Orgullo de la liga de baloncesto norteamericana.

"Los Chicago Bulls anunciaron que el equipo ha despedido al escolta Jaden Ivey debido a una conducta perjudicial para el equipo", expresó la franquicia a través de una publicación en su perfil de la red social 'X'.

El escolta, quinta elección del 'Draft' de la NBA de 2022, criticó el trabajo de la liga norteamericana. "El mundo proclama LGTBIQ+, ¿verdad? Ellos proclaman el Mes del Orgullo y la NBA también lo hace. Ellos lo muestran al mundo. Dicen, 'Ven, únete para el Mes del Orgullo para celebrar algo inmoral'. Lo proclaman en los carteles publicitarios, lo proclaman en las calles. Perversión", afirmó jugador de baloncesto, de 24 años.

Actualmente, Ivey no estaba contando demasiado para los Bulls por problemas en la rodilla izquierda, que lo tenían apartado de las pistas. Desde su llegada a Chicago en febrero de este año tan solo había disputado cuatro partidos.