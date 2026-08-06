Caitlin Clark, incluida en la lista definitiva de Estados Unidos para el Mundial Femenino

Caitlin Clark, durante un calentamiento. - Europa Press/Contacto/Richard Dizon

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estadounidense de Baloncesto (USA Basketball) anunció este jueves su convocatoria definitiva de 12 jugadoras para formar la selección nacional que compita durante la Copa Mundial Femenina de la FIBA 2026, programada del 4 al 13 de septiembre en Berlín (Alemania).

Aliyah Boston (Indiana Fever), Paige Bueckers (Dallas Wings), Caitlin Clark (Indiana Fever), Napheesa Collier (Minnesota Lynx), Kahleah Copper (Phoenix Mercury), Chelsea Gray (Las Vegas Aces), Rhyne Howard (Atlanta Dream), Kelsey Plum (Phoenix Mercury), Angel Reese (Atlanta Dream), Breanna Stewart (New York Liberty), A'ja Wilson (Las Vegas Aces) y Jackie Young (Las Vegas Aces) fueron las elegidas para la lista final.

"El equipo destaca por contar con 12 deportistas con amplia experiencia en la selección estadounidense de baloncesto, que suman 14 medallas de oro olímpicas y nueve en la Copa Mundial", recalcó USA Basketball en su página web. Siete de ellas debutarán en un Mundial y, más en concreto, tanto Boston como Bueckers, Clark y Reese se estrenarán como internacionales en la selección de su país a nivel absoluto.

Estados Unidos busca su quinta medalla de oro seguida en un Mundial, la duodécima en total. "Ha sido un proceso largo reducir la plantilla a 12 jugadoras y creo que eso demuestra el gran talento que tenemos en nuestro país en general. Estas 12 se lo han ganado con su juego y su constancia", declaró la seleccionadora Kara Lawson a USA Basketball.

"Estoy muy ilusionada por trabajar con cada una de ellas y he tenido muy buenas experiencias con todas. Creo que lo que hace esto aún más especial son las relaciones que tenemos y el haber trabajado con ellas en diferentes ámbitos. Sé de lo que son capaces y sé que este grupo está preparado para los retos que se avecinan", comentó Lawson finalmente.