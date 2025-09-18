Economía/Finanzas.- El exjugador de la NBA José Manuel Calderón entra como socio en la 'startup' española Podoks - PODOKS

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional de baloncesto José Manuel Calderón, campeón del mundo en 2006 y de Europa en 2011 y que disputó 14 temporadas en la NBA, ha entrado como socio estratégico de la startup española Podoks, creadora del primer calcetín biomecánico diseñado por podólogos, informa dicha empresa emergente en un comunicado.

Asesor de Cleveland Cavaliers y empresario, José Manuel Calderón expresó su satisfacción por formar parte de un proyecto que, según el exjugador pacense, "une ciencia, salud y deporte con impacto real en el día a día de las personas". "Siempre he creído que la base de un buen rendimiento deportivo está en el cuidado de los pequeños detalles. Cuando conocí Podoks entendí que estaban revolucionando un aspecto fundamental como es la pisada", indicó.

Además, la historia personal de Calderón conecta de manera natural con la de Podoks. Desde la localidad de Villanueva de la Serena llegó a la NBA y se convirtió en referente internacional y Podoks, nacida en un pueblo de Alicante, persigue el mismo sueño de trascender fronteras y liderar la innovación en salud podológica a nivel mundial.

"La llegada de José Manuel es un hito clave en la evolución de Podoks. Su experiencia internacional y su capacidad de conectar con el mundo del deporte y de la empresa nos permitirán llevar Podoks a otro nivel, consolidando nuestro liderazgo en innovación aplicada al cuidado del pie", destacó el CEO y cofundador de Podoks, David Lucas.

Con la llegada de Calderón, la compañía pondrá el foco en tres grandes áreas, el deporte profesional y el alto rendimiento; la salud y la prevención laboral; y la expansión internacional, con especial atención a Estados Unidos y Latinoamérica.

En paralelo, la startup mantiene abierta una ronda de inversión de 600.000 euros, con una valoración 'pre money' de 4,5 millones de euros y tickets mínimos de 25.000 euros, destinada a impulsar esta expansión internacional.

La compañía la define como "la última ronda en España", con el objetivo de generar interés entre inversores locales antes de dar el salto a Estados Unidos, donde prevé realizar su próxima ampliación de capital con valoraciones y tickets más elevados.