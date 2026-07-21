Caleb Agada refuerza el juego exterior del Monbus Obradoiro

Archivo - Caleb Agada, durante un partido. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Monbus Obradoiro ha anunciado este martes el fichaje del nigeriano Caleb Agada, de 31 años y 1,93 metros de altura, "un jugador versátil que puede desempeñarse tanto en la posición de base como de escolta y que reforzará el juego exterior del conjunto compostelano".

"El exterior canadiense, con nacionalidad nigeriana, cuenta con experiencia en el baloncesto español desde su llegada al CB Prat en la temporada 2017-18, en la entonces LEB Oro", añadió la nota de prensa sobre un jugador nacido el 31 de agosto de 1994 en Lafia (Nigeria).

"Posteriormente defendió durante dos campañas la camiseta del Melilla Ciudad del Deporte, antes de iniciar una trayectoria internacional que le llevó a competir en diferentes ligas", subrayó el mismo comunicado.

"Durante ese recorrido ha jugado en Israel, Australia, Letonia, la VTB United League y Libia, donde se proclamó campeón de la Basketball Africa League con el Al Ahly Tripoli", destacó el Obradoiro en su nota.

"La pasada temporada dio el salto a la Liga Endesa de la mano del Hiopos Lleida. En su estreno en la máxima categoría del baloncesto español disputó los 34 encuentros del campeonato, promediando 7,8 puntos, 2,7 rebotes y 2 asistencias por partido", resumió el texto.

A nivel internacional, según recordó finalmente el 'Obra', Agada "disputó con el combinado africano los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y fue protagonista del histórico triunfo de Nigeria ante Estados Unidos".