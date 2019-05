Carles Duran: "Jugaremos con ambición porque queremos pasar"

Publicado 30/05/2019 15:53:18 CET

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Divina Seguros Joventut, Carles Duran, ha asegurado que abren el 'Playoff' de la Liga Endesa con la "máxima ilusión" de poder competir por el título y con la "ambición" de eliminar a su primer rival, el Barça Lassa, en un derbi "especial" para ambos equipos, y poder así meterse en las semifinales.

"Jugaríamos igual contra otro rival. Es un derbi y siempre un Barça-Penya es especial para todos, para ellos y para nosotros. No jugaremos mejor porque sea el rival el Barça, jugaremos con ambición porque queremos pasar y jugar la semifinal. Todo lo demás es más espectáculo que no otra cosa", aseguró a los medios este jueves.

Duran recordó que ya han ganado al Barça este año, y que lucharán por repetirlo. "Este año les ganamos en la pretemporada, luego perdimos en la prórroga y aquí les ganamos, en un partido algo especial para el Barça. Estoy convencido de que veremos una buena serie y espero que se vea al mejor Joventut", auguró.

"Tiene mucho mérito lo que estamos haciendo, porque hacía mucho tiempo que no jugábamos el 'Playoff'", manifestó el técnico, que aseguró que sus jugadores llegan "bien, contentos, con mucha ilusión y humildad y respeto" a la primera cita este viernes en el Palau Blaugrana "contra uno de los dos favoritos para ganar el título y con el campo en contra". "Pero con mucha ilusión de poder seguir jugando", señaló.

Como en toda la temporada, intentarán ser "peligrosos". "Ha habido días que lo hemos hecho mejor o que no nos han dejado hacer las cosas. No nos conformamos con lo que hemos hecho, jugamos un 'Playoff' por un título, intentaremos competir por el título sabiendo que la dificultad es máxima pero tenemos toda la ilusión de poder jugar el mejor baloncesto posible", recalcó.

"Seremos fieles a nosotros mismos. Hemos hecho muchas cosas buenas durante todo el año y hemos intentado siempre seguir el mismo modelo, con más o menos acierto, pero la 'Penya' que veremos mañana y la del domingo será la que hemos visto durante toda la temporada", manifestó al respecto.

Además, Duran cuenta con el 'MVP' de la Liga Endesa, el base Nicolás Laprovittola. "En general a Nico le veo bien, normal. Han sido días especiales pero es un chico tranquilo y jugará el viernes como lo ha hecho todo el año. Seguro que Pesic intentará cargarlo físicamente, veremos si tenemos el respeto de un equipo que juega 'Playoff' y de un jugador que ha sido 'MVP'. En la Copa no tuvimos el respeto merecido. Espero que nos piten igual que pitarán al Barça", se sinceró.

Por otro lado, sobre en qué competición europea le gustaría estar el año que viene, el técnico del conjunto verdinegro no eligió. "No tengo opinión, tenemos que competir en la competición europea. Conozco la EuroCup, no la 'Champions', pero a la competición europea el equipo debe ir bien protegido. Hay equipos como Gran Canaria, Andorra o Murcia, Tenerife, que han ido a Europa y no están en 'Playoff'. Habrá que estar preparados", concluyó.