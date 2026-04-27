Carlos Cantero coge la baja por paternidad y pone en pausa al Casademont Zaragoza

Archivo - El entrenador español de baloncesto femenino Carlos Cantero - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casademont Zaragoza ha informado este lunes de que su entrenador del primer equipo femenino, Carlos Cantero, no dirigirá temporalmente al equipo al ejercer su derecho a la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado de menor, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

El club aragonés explicó en un comunicado que, durante este periodo, adoptará las medidas organizativas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la actividad deportiva y del cuerpo técnico.

Así, será Arnau Ferreres quien asumirá de forma provisional las funciones de primer entrenador mientras dure esta situación.

Cantero quiso enviar además un mensaje de apoyo al equipo de cara a los próximos 'playoffs'. "Quiero desear toda la suerte al equipo en estos 'playoffs'. Sé que están preparadas", señaló el técnico.