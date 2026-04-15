El Casademont Zaragoza y el Spar Girona avanzan a 'semis' en la Euroliga Femenina

Aminata Gueye, en un partido con el Casademont Zaragoza. - BASKET ZARAGOZA

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza y el Spar Girona han avanzado a las semifinales de la Euroliga Femenina 2025-26, cuya Final Six se está disputando desde este miércoles en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, después de ganar respectivamente al Basket Landes (53-69) y al Umana Reyer Venezia (70-64).

En el recinto maño, el Girona fue el primero de los dos representantes españoles en jugar. Un triple de Chloe Bibby situó 19-10 arriba a las catalanas, pero el conjunto veneciano igualó el marcador tras agotarse el primer cuarto (19-19). Sin embargo, actrices secundarias como Mariam Coulibaly y Carolina Guerrero impulsaron otro estirón al descanso (39-28).

Al regreso de vestuarios, las pupilas de Roberto Íñiguez empezaron con buena gestión de su renta, pero el Reyer Venezia limó paulatinamente esa diferencia y con protagonismo de Ivana Dojkic. Enfrente, con la ayuda de Juste Jocyte, el Girona se mantuvo por delante (56-47) al minuto 30.

Coulibaly y Guerrero siguieron encestando y el equipo gerundense tuvo un +13 (64-51), pero duró poco porque Lorela Cubaj se unió al despliegue ofensivo de Ivana Dojkic en un Reyer Venezia que no se rendía. Aun así, el manejo de nervios fue mejor en el Girona y los tiros libres de Klara Holm sentenciaron esa victoria para citarse en 'semis' con el Fenerbahçe Opet.

En el otro lado del cuadro, el partido de cuartos de final vibró con la presencia del anfitrión en un estadio lleno. Eso sí, la igualdad dominó el primer periodo y no fue hasta el segundo cuando el equipo anfitrión hizo un arreón gracias a la intimidación de Merritt Hempe en el poste bajo.

Además, las pupilas de Carlos Cantero se afanaron en defensa para irse al descanso con 26-35. Tras volver a la cancha, nada cambió y el Landes acusó falta de recursos. Murjanatu Musa había asumido el peso del ataque y pocas compañeras siguieron su ritmo, viéndose el equipo francés anulado.

Iba tan por detrás (40-62) al minuto 30 que solo le quedaba la épica, si bien apenas redujeron la distancia en el marcador en un último periodo de festejos para la afición zaragozana. Este holgado triunfo sirvió al Casademont para avanzar a 'semis' y citarse ahí con el Galatasaray.