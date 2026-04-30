Casademont Zaragoza, Valencia Basket y Perfumerías Avenida toman ventaja en los 'playoffs' de la LF Endesa

Lance del partido entre Casademont Zaragoza e Ingeniería Ambiental CAB Estepona. - BASKET ZARAGOZA

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza, el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida, con sus respectivos triunfos ante Ingeniería Ambiental CAB Estepona (68-84), Durán Maquinaria Ensino (72-85) y Hozono Global Jairis (74-65) han tomado ventaja en los cuartos de final de la LF Endesa, mientras que Innova-TSN Leganés y Spar Girona han empatado (82-82) su partido de ida.

En Salamanca, los 'playoffs' arrancaron con un duelo igualado y donde las locales se alejaron en el marcador gracias a sus dos buenos primeros cuartos (43-30). Aunque el Jairis reaccionó después del descanso con un parcial acumulado de 10-18, el Avenida aguantó ese arreón y finalmente se adjudicó la victoria, aprovechando los 19 puntos de Andrea Vilaró.

En Lugo, las 'taronjas' pusieron tierra de por medio desde el comienzo y tanto Leo Fiebich, autora de 16 puntos, como Khaalia Hillsman, autora de 15, guiaron su anotación hasta encarar el cuarto cuarto con calma. El Valencia, campeón de las tres últimas Ligas, paró así los pies a un Ensino donde destacó Imani Tate con 18 puntos y 20 créditos de valoración.

En Estepona, el Zaragoza tampoco dio opción a percances y lució estatus de haber acabado líder la liga regular. Lanzado en ataque por Laia Flores y sobre todo por Ornella Bankole, el equipo maño ya iba 31-43 arriba al descanso y no se relajó pese al conato de reacción de las locales durante el tercer periodo, de la mano de una Claudia Contell brillante (23 pts.).

Por último, en Leganés, las anfitrionas rozaron la sorpresa a raíz de su gran primer periodo (27-15). Sin embargo, el Girona se aferró de forma clara a Mariam Coulibaly y firmó un último cuarto de 13-20 en el parcial acumulado que empató el marcador y dejó todo abierto para la vuelta.