Los Cavaliers se despiden de Málaga con una exhibición en el Carpena

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Cleveland Cavaliers de la NBA terminaron este domingo su 'training camp' en Málaga con un partido que deleitó al Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Los 'Cavs' dijeron adiós a España después de una semana de campamento en The Embassy (Fuengirola, Málaga), centro de entrenamiento de los exjugadores José Manuel Calderón y Berni Rodríguez.

El que fuera jugador del Real Madrid hasta la pasada temporada Mario Hezonja, James Harden, Donovan Mitchell o Jarrett Allen enseñaron al Carpena cómo juega un aspirante al anillo de la NBA, temporada que empieza el 20 de octubre.

"Málaga es una ciudad de baloncesto que apoya muchísimo este deporte, y espero que mi equipo haya disfrutado de estos días aquí. Espero que hayan podido conocer España, vivir algo diferente y disfrutar. Creo que va a significar mucho para nuestro equipo", dijo Hezonja en la atención a los medios.

El alero croata volvió a la NBA este verano y confía en un buen aterrizaje. "La confianza del entrenador ya la tengo, por eso me han fichado. Voy a tope en cada entrenamiento y en cada partido. Creo que esa es la única manera de prepararte para el máximo nivel que te espera durante la temporada y los playoffs. Siempre he tenido esa mentalidad y me ayuda mucho", afirmó.

James Harden valoró con nota la estancia en Málaga y se mostró encantado de devolver algo de la hospitalidad recibida con este entrenamiento que para miles de aficionados fue una exhibición.

Uno de los creadores de The Embassy y, además, asistente del general manager de los Cavaliers, José Manuel Calderón, celebró una buena semana y que su equipo pudiera disfrutar de Málaga. "Los mensajes que me llevo son muy positivos. Era mucho trabajo para mí, por estar un poco en los dos sitios, pero estamos muy contentos, felices y con un muy buen recuerdo que vamos a tener", afirmó.

"Estoy feliz de que ellos apostaran por mí y de tener este rol, con mucha responsabilidad. La verdad es que estoy muy feliz por el reto. Esto es solo el principio de temporada. Estoy contento y sigo creciendo y aprendiendo con este grupo", añadió.