Los Celtics de Hugo González ceden en casa ante los Spurs

Archivo - Hugo González - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González ha caído con Boston Celtics en la visita al TD Garden de San Antonio Spurs (95-100), un resultado que hace caer a los de Massachusetts de la segunda a la tercera posición de la Conferencia Este de la NBA.

De la mano del pívot francés Victor Wembanyama y del base De'Aaron Fox, con 21 puntos cada uno, los Spurs, segundos del Oeste, derrotaron a Boston por primera vez desde enero de 2022, neutralizando los 29 tantos de Derrick White y los 27 de Jaylen Brown.

Mientras, el madrileño Hugo González partió como titular, aunque dispuso de 12 minutos de juego, en los que no pudo anotar ningún punto -fallo dos intentos- pero capturó cuatro rebotes y repartió tres asistencias.

Con este resultado, los de Joe Mazzulla encajan su segunda derrota en los últimos tres partidos y descienden a la tercera posición del Este, con la misma marca que el segundo, New York Knicks (24-14). Al frente continúa Detroit Pistons (28-10) a pesar de verse sorprendidos esta jornada por Los Angeles Clippers (92-98).