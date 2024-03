Chus Mateo: "En la Euroliga te puede ganar cualquiera, por eso es importante la ventaja de campo"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, recordó que la importancia de cerrar cuanto antes el 'factor cancha' para el 'Playoff' de la Euroliga es porque en la competición se ha demostrado que "te puede ganar cualquiera", y aseguró que tendrán que emplearse "al cien por cien" este jueves en la visita del Fenerbahce, mejorado desde la llegada de Sarunas Jasikevicius.

"Estamos por delante de 17 equipos, es una pasada y es porque se está haciendo un buen trabajo diario. En la Euroliga te puede ganar cualquiera y por eso, sin ser definitiva, es importante esa ventaja de campo. Esto no es matemática pura, son importantes las sensaciones, la fortaleza mental y el sentirse juntos", señaló Chus Mateo en rueda de prensa.

De todos modos, el técnico madridista dejó claro que no están pensando "en el 'Playoff'" sino exclusivamente "en seguir sumando" y en hacer su "trabajo". "Lo que queremos es hacerlo bien y, si por añadidura cae premio, fenomenal", recalcó ante la posibilidad de cerrar el 'Top 6' por fin este jueves.

"Nos motiva hacerlo delante de nuestra gente para que esté contenta y nosotros acabemos también contentos por el esfuerzo. Aún no tenemos asegurado el 'Playoff' con ventaja de campo, que es lo que buscamos desde el inicio de temporada", añadió.

Sin embargo, sí sabe que "a principio de temporada" hubieran "firmado" estar en su actual situación y con los títulos de la Copa del Rey y de la Supercopa. "Está muy bien, pero no tenemos nada asegurado, hay que seguir trabajando y peleando", puntualizó el madrileño.

Mateo se mostró "contento" con la semana de trabajo previa a medirse a "uno de los candidatos a estar muy arriba en esta Euroliga". "El Fenerbahce está jugando bien y ha perdido pocos partidos desde que Jasikevicius ha cogido el equipo. Sin duda, vamos a tener que emplearnos al cien por cien", admitió.

"Es un equipo campeón. No es que antes no lo fuera, pero la sensación que da ahora es de mucha seguridad con la forma de hacer las cosas", agregó el entrenador del Real Madrid que encuentra "similitudes" en este conjunto turco con el Barça que entrenaba Jasikevicius, al que elogió. "Hay muchos matices que hacen ver lo buen entrenador que es", opinó.

Uno de los aspectos a corregir es de las pérdidas, gran lastre la semana pasada en la primera derrota en casa en la Euroliga ante el Panathinaikos. "A veces pasa, hay dinámicas y de repente empiezas a perder balones o rebotes. Te puede pasar con algún otro aspecto del juego, pero luego lo solventas. Sí que estamos intentando atajar ese tema, vamos a tratar de corregirlo", apuntó.

Mateo no podrá contar todavía con Rudy Fernández, aquejado aún del golpe que recibió en la concentración con la selección, aunque "va mejorando poco a poco". "Tenemos que tener paciencia con este tipo de lesiones. De momento, no está pisando la pista, pero espero que no sea mucho", detalló.

El entrenador del campeón de Europa fue preguntado por el buen momento de Guerschon Yabusele. "Está jugando muy bien, pero tenemos que tratar de que todo el mundo esté en un buen momento y que me cueste elegir a mí quién es el que juegue no es fácil con una plantilla tan buena y tan profesional como la que tengo. Está en un momento extraordinario y hay que aprovecharlo", remarcó del ala-pívot francés.

Finalmente, Chus Mateo recordó la importancia de "la fortaleza mental, el no dejarse ir y que no te afecten los comentarios de fuera". "Nuestro siguiente objetivo es llegar bien a los 'playoffs' de la Euroliga, esa es nuestra siguiente estación y vamos a tratar de estar en el mejor momento posible. Para mí, este es el momento más duro de la temporada. Hemos hecho un muy buen trabajo hasta ahora, pero hay que cerrarlo y decir que estamos en la siguiente fase. Tenemos que ser un grupo unido", subrayó.