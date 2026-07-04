Chus Mateo: "Me veo todavía con mucho camino por delante como seleccionador"

1101738.1.260.149.20260704133047 Chus Mateo posa para Europa Press en la pista de la Caja Mágica de Madrid - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, admite que ya se va acostumbrando a un nuevo rol en el que se ve "todavía con mucho camino por delante" y en el que uno debe tener "la paciencia suficiente para darte cuenta de que seguramente los objetivos van a más medio o largo plazo que a corto", como podría ser un club, al tiempo que celebra la buena predisposición que ha encontrado en jugadores "tan dispuestos a escuchar".

"Bueno, uno empieza a hacerse la idea, eso no cabe duda, lo que sí que es cierto es que son solo cuatro partidos los que hemos disputado, tres semanas, así que me veo con mucho camino todavía por delante y con poco recorrido hecho hasta el momento, pero en cualquier caso me siento cómodo", señaló Chus Mateo en una entrevista a Europa Press durante la concentración del equipo en Madrid, la tercera que realiza desde que fue nombrado seleccionador.

El madrileño admite que pasar de un club como el Real Madrid y su día a día, a una selección que tiene otro ritmo "es un cambio grande, sin duda ninguna" y que hace que uno tenga que acostumbrarse "a un día a día distinto" y "tener la paciencia suficiente para darte cuenta de que seguramente los objetivos van a más medio o largo plazo que a corto".

Así, tiene claro que "el día a día de un club exigente", como el Real Madrid, con Euroliga, Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa, "te lleva 90 partidos". "Ahora llevo cuatro y es muy diferente, es un día a día de seguimiento, de contacto con los jugadores, de tratar de conseguir un compromiso que luego, a la larga, es importante", subrayó antes de sumar un quinto encuentro victorioso ante Dinamarca y de enfrentarse este domingo a Georgia a domicilio en busca de cerrar invicto la primera fase de la clasificación para el Mundobasket de 2027 en Catar.

"Es emplear el tiempo trabajando de una manera diferente, echando de menos la cancha, sin duda ninguna, echando de menos el día a día de lo que es entrenar y el chándal, pero también entendiendo lo que conlleva ser seleccionador, la responsabilidad y la diferencia en el trabajo que debe tener, no en la cantidad, pero sí en la distinción del trabajo y la inmediatez del resultado", añadió.

Mateo también habló sobre su forma de gestionar a un grupo donde muchos jugadores son claves en las 'ventanas FIBA', a las que no pueden acudir mayoritariamente los que juegan en la Euroliga o los NBA, y el momento de tener que descartar a muchos de ellos cuando puede tener todo el abanico listo. "Los jugadores tienen que saber la responsabilidad de tomar ese compromiso. Todos ellos son muy importantes y eso hay que hacérselo ver, y también que todas las 'ventanas' son importantes y que no hay que dar nada por hecho, de que unos vayan a estar y otros no", puntualizó.

"Pero ellos no son tontos y muchos son conscientes de que está en marcha también un relevo generacional y quieren formar parte de cada 'ventana', de cada situación en la que esté involucrada la selección. Ojalá que también muchos de ellos puedan participar en los grandes campeonatos. Cuando llegue el momento, habrá que elegir a los que mejor puedan representar nuestro baloncesto, pero también es verdad que la gente que viene a las 'ventanas' merece el máximo de respeto y quitarnos el sombrero porque el trabajo que están haciendo es magnífico", reconoció.

Lo que también sabe el seleccionador que los problemas en el calendario internacional es "una situación que a veces parece difícil de entender para todos". "No es fácil el entender que todas las competiciones y todas los que organizan las competiciones el que nadie quiera perder parte de protagonismo y de cuota de partidos, digámoslo así", apuntó.

"ME GUSTA VER CÓMO LA GENTE TIENE LOS OJOS BIEN ABIERTOS"

"Al final, a los jugadores de Euroliga se les hace entender que tienen que estar bien con la máxima exigencia al principio, en el medio y al final de la temporada, y eso por momentos para los que estamos dentro del deporte es difícil de conseguir. Y los jugadores, que son personas que sufren y tienen problemas personales, necesitan un poco de empatía por parte de los que organizan las competiciones y exigen tanto, solo por el hecho de no perder un poquito de cuota de poder, ¿no?", advirtió.

Al extécnico del Real Madrid le toca afrontar un ciclo hasta 2029 en el que tendrá que clasificar a la selección al Mundial de 2027, que tienen "un pelín más cerca", y, sobre todo, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. "El Mundial ya era un reto complicado cuando empezamos a ilusionarnos con la posibilidad de ser partícipes. Pero también los Juegos va a ser algo muy complicado de conseguir porque este sistema hace que sea realmente difícil y hay que dar mucho valor también a esta gente que juega a las 'ventanas' y los Preolímpicos", resaltó.

De momento, su andadura en el combinado nacional va bien y celebra el "compromiso y ganas" de sus elegidos para esta 'ventana' "a pesar de llevar una temporada larga y con muchísima exigencia" y de haberla terminado "algunos con alegría y otros con tristeza" y en diferentes momentos. "Me reconforta verles con la sonrisa entrenando, que disfrutan mucho y sobre todo las ganas que tienen de estar dentro de la cancha y hacerlo bien", confesó.

Además, ve la evolución en lo que quiere plasmar después de unos primeros partidos que estuvieron "bastante bien" y "acorde" a lo que buscan, por encima de todo "esa buena atmósfera para generar buenos mecanismos colectivos". Pero también les queda "mucho por trabajar" en unas semanas donde "cada uno viene de un ritmo competitivo distinto".

"Pero sí que es verdad que en dos o tres días me gusta ver cómo la gente tiene los ojos bien abiertos y las orejas preparadas para escuchar todo lo que se dice aquí. Para mí es un chute de energía verles tan dispuestos a escuchar", elogia de su grupo.