Chus Mateo: "Necesitábamos esta victoria contra el Barça después de la Copa"

El técnico del Real Madrid calificó de "muy importante" el triunfo y confió en "enganchar a más gente en esprint final"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, calificó de "muy importante" la victoria sobre el Barça este jueves por distintos motivos, tras perder la final de la Copa del Rey y en la recta final de una Euroliga muy igualada en busca de los 'playoffs'.

"Era un partido muy importante para nosotros, necesitábamos sacar esta victoria en casa contra el Barça después de perder la final de la Copa del Rey. Un partido importante a todos los niveles, de sentirnos con confianza", dijo en rueda de prensa tras el 96-91 en el Movistar Arena.

"Nos ha costado entrar, hemos empezado perdiendo balones. Hemos sido capaces de volver al partido. El Barça es un equipo con mucho talento. Hemos hecho una buena segunda parte, hemos encontrado la pintura, sabíamos que volverían, quizá demasiado pronto han vuelto, pero hemos sacado un partido de carácter, importante, lo era para los dos equipos", añadió.

Por ello, Mateo confió en que el triunfo sea un punto de inflexión para no fallar al objetivo de los 'playoffs'. "Esperemos que este sea el primer paso en esta buena dirección en el esprint final. Viene un calendario muy duro y tenemos que estar preparados. Es muy importante llegar a 'playoffs'", afirmó.

"Vemos el futuro sabiendo que es un calendario duro el que tenemos, sabiendo que hay muchos equipos implicados, nada fáciles. La Euroliga es una competición tremenda que da mucho valor a lo que ha hecho nuestro club en años anteriores. Sabemos que es un esprint de siete partidos ahora y hay que combinar dos competiciones muy duras", añadió.

Por otro lado, el técnico del Madrid no quiso dar una excesiva euforia al Clásico. "Los Clásicos ayudan a dar confianza, pero no es fundamental. Era muy importante ganar por nuestra situación, por la igualdad que existe en la clasificación. Ganar los partidos de casa es importante. Hay mucho enfrentamiento directo y este era uno de ellos", dijo.

"Cada Clásico, cada partido hay que mirarlo. De este partido no me voy a acordar si jugamos en 'playoffs', cada clásico lo rodea una serie de circunstancias. Es verdad que hemos ganado los cuatro Clásicos de este año pero no quiere decir nada", añadió.

Además, Mateo fue preguntado por los minutos de Rathan-Mayes, Usman Garuba y Alberto Abalde. "Necesito enganchar a más gente en esta fase, que vayan sumando, no puedo ir perdiendo vagones por el camino. Pretendo que todo el mundo tenga importancia, que aporte y que sume. Garuba ha hecho un buen trabajo y busco que no se descuelgue. Habrá partidos para todos", apuntó.

"Es fundamental Alberto. Cuántas veces hemos dejado fuera de rotación a Abalde. Si tiene algo es lo que ha demostrado. Ha luchado, ha cambiado la opinión de todo el mundo a base de luchar y trabajar. Siento mucho orgullo por lo que estoy viendo de Alberto. Se lo merece. Ha tenido que pelear, ha sufrido y chapó para él", comentó.

Por otro lado, el entrenador de los blancos afirmó que Gaby Deck volverá "relativamente pronto" pero sin "forzar", y explicó el sentimiento de que al Madrid no se le pude dar por muerto. "Es el sentir de mucha parte de la grada, seguramente tienen mucho conocimiento de lo que es el Real Madrid. Si algo ha demostrado es que somos luchadores, pensamos que todo puede cambiar aunque las cosas vayan mal", terminó.