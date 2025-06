Chus Mateo: "No podemos pensar en lo que han sido los otros dos partidos ante Valencia Basket"

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, avisó este martes de que aunque no haya tiempo entre partido y partido de la final del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa siempre hay "margen de sorpresa" y que no pueden "pensar en lo que han sido los otros dos partidos" ante un Valencia Basket que sabe que seguirá metiendo muchos puntos desde el triple porque es "una de sus fortalezas".

"Lo que pienso es que siempre tienes que prestar mucha atención. En un 'playoff' el margen de sorpresa todavía cabe y lo que no podemos hacer es pensar en lo que han sido los otros dos partidos. Ahora hay que centrarse solo en uno y lo digo como lo siento de verdad porque creo que en esto tenemos que ser muy cautos. Nosotros tenemos que estar siempre alerta, con las orejas levantadas y con los ojos bien abiertos por todo lo que pueda pasar", expresó Chus Mateo en rueda de prensa.

El preparador madrileño resaltó que "un partido de baloncesto se abre por muy diferentes caminos". "No te lo esperas muchas veces, ni nosotros preparándolo y viendo mil vídeos. Hay que estar preparado, hay que estar atento y reaccionar, y no quedarte paralizado. Si suceden cosas, hay que reaccionar a lo que sucede, creo que siempre hay margen a la sorpresa. En dos días puede cambiar mucho todo", puntualizó.

"Es verdad que los entrenadores le damos mil vueltas a la cabeza, que dormimos poco, que a veces nos cuesta estar centrados en casa porque estás en otras historias, pero estoy muy tranquilo porque veo al equipo con muchísima cohesión, con muchas ganas de apretar los dientes. Se nos han puesto durante el año las cosas difíciles por momento y hemos sido capaces de volver a los partidos. Aun cuando el rival, buenos y de entidad, llevaban distancia y ventaja, hemos apretado los dientes y hemos vuelto", manifestó.

Y su equipo le da "seguridad por las ganas de competir, las ganas de volver, las ganas de llegar al final con opciones de ganar cada día". "Ojalá que podamos seguir haciendo este esfuerzo y mantenerlo el tiempo que sea necesario para conseguir este título, porque lo estamos peleando y creo que estamos demostrando mucha hambre, que espero que no deje de sentirse hasta que consigamos levantarlo. Ojalá hagamos bien las cosas y hagamos un buen partido a nivel defensivo y de mentalidad competitiva, que es lo que más me está gustando del momento final de nuestro equipo", confesó.

En cuanto al acierto en el triple de su rival, reconoció que intentan "bajar" esa efectividad, pero que es complicado porque "Valencia Basket viene jugando muy bien todo el año y juega un poco a eso, a este ritmo, a tratar de tener más posesiones, a jugar mucho con la línea de tres puntos". "Yo creo que cada equipo busca un poco exprimir sus fortalezas y una de las suyas es esta. Obviamente, tenemos que prestar atención a eso y seguramente que Valencia va a seguir metiendo", apuntó.

"Yo me espero un Valencia Basket que siga metiendo puntos desde la línea de tres, pero también creo que nosotros estamos haciendo un buen trabajo a nivel defensivo en general y ese trabajo en ocasiones tiene que reflejarse a lo largo del partido. El hecho de que metan 18 triples, pero tú ganes el partido también me da cierta confianza y cierta seguridad en lo que estamos haciendo", añadió.

Por ello, remarcó que su equipo está "en la línea" de lo que quieren. "Tenemos que mantener también nuestra fortaleza que durante todo el año ha sido una cohesión y una solidez defensiva que nos ha dado un buen rédito y vamos a tratar de seguir en esta línea", demandó Mateo, que reconoció que no se divierte demasiado pese a haber vivido dos partidos muy atractivos para el espectador. "Soy un tío que me divierto muy poco. Durante el partido lo paso fatal, sinceramente, me gusta mucho el baloncesto desde muy pequeño, pero durante el partido sufro como un perro y cuando sí me divierto es cuando acabamos ganando", zanjó.

ELOGIOS A LLULL Y GARUBA

Tras las críticas de Pedro Martínez a los árbitros del segundo partido, el técnico madridista insistió una vez más que no habla de este tema en ningún caso porque le parece que "efectivamente es sin duda poner el foco en algo" que no debe distraerles. "Nuestro equipo, lo que hace, es tratar de pensar en jugar el baloncesto y lo mejor posible. Y luego los factores externos que en un momento determinado puedan influir como el ambiente, las lesiones, el calendario, el cansancio o los árbitros en un momento determinado, no deben preocuparnos en exceso", advirtió.

A nivel individual, Mateo elogió a Sergio Llull y a Usman Garuba. Del capitán, dejó claro que "sería injusto pensar que está haciendo solamente un buen 'playoff'. "Lleva un año extraordinario y hasta ahora el nivel que ha exhibido Sergi, junto con sus compañeros, ha sido muy bueno, pero a nivel personal siempre nos ha dado mucho, ha sumado muchísimo. Y no solamente lo hace desde el punto de vista técnico y táctico, siempre sabe que necesito muchas veces de él y aporta en otras facetas que no se ven tanto y que seguramente también son muy importantes para el equipo", detalló.

"Usman es muy importante, sin duda ninguna. Está dando un nivel extraordinario a esta fase final de la liga. Tuvimos la mala suerte de que estuvo tres meses a principio de la temporada sin poder participar porque vino con una lesión y, gracias a Dios, a nivel de salud va mejorando sin estar seguramente todavía al cien por cien, pero aún así se nota cuando está en cancha y está al cien por cien de atención que subimos un peldaño el listón defensivo claramente porque es capaz de hacer grandísimas cosas. Ojalá que mantenga esta atención porque es un jugador absolutamente fundamental para nosotros", sentenció del ala-pívot.