Chus Mateo: "Nos faltan horas de vuelo y el tema físico también es importante"

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo - FIBA

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, reconoció que les faltan "horas de vuelo" y "también físico" después de la derrota (89-95) ante Portugal este viernes en partido de clasificación para el Mundial en el Príncipe Felipe de Zaragoza.

"Jugaron mucho mejor que nosotros. No pudimos mantener la disciplina, perdimos muchos balones y el rebote defensivo. Ha habido muchos altibajos, son partidos muy propios de equipos que no están cohesionados lo suficiente. Nos faltan horas de vuelo y las iremos cogiendo", afirmó en rueda de prensa.

Además, Mateo se refirió a la dificultad de armar un equipo en estas ventanas y, encima, con la diferencia de estados de forma mayormente de pretemporada. "Son equipos nuevos los nuestros, cada vez, y tenemos que jugar con eso. Hemos jugado contra un buen equipo, que son veteranos, que llevan jugando todas las ventanas juntos, casi el mismo equipo del año pasado", dijo.

"Altibajos también fruto del momento de la temporada, el tema físico también es importante. No voy a levantar la voz y menos hoy que hemos perdido. Las circunstancias son las que son. Es obvio que los estados de forma de la gente no son los más adecuados para partidos tan importantes y clasificar a nuestra selección para un Mundial", añadió.

El preparador madrileño confesó que son cosas que tienen que "asumir" y "trabajar sin excusas". "Nos ha faltado el fuelle en el momento adecuado. Hemos ganado muy pocas batallas. Ha habido cosas muy mejorables, pero hay que preparar el partido de Grecia y pasar página pronto, aprendiendo de este proceso", zanjó, destacando a Álvaro Cárdenas pero "preocupado en lo colectivo".

"Ha habido muchas diferencias de forma, es normal. Nos falta trabajar conceptos que deben quedarse en el ADN del equipo", añadió un Mateo que compareció junto a Darío Brizuela, quien reconoció que no jugaron bien. "No lo describiría como ansiedad. Es cierto que quizá hemos pasado peores momentos cuando íbamos por detrás. Cuando el equipo rival te domina el rebote, pierdes balones, cogen confianza. No hemos hecho un buen partido", apuntó.