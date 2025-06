Chus Mateo: "Si hay un equipo que este año ha demostrado un estilo muy marcado, es el Valencia Basket"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, ha descrito al Valencia Basket como "un equipo que este año ha demostrado un estilo muy marcado", ensalzando al que será su oponente desde este viernes en la final por el título de la Liga Endesa 2024/25 en una eliminatoria al mejor de cinco partidos, con ventaja de campo para los madridistas.

"Nosotros respetamos mucho a todos los rivales. Pero si hay un equipo que este año ha demostrado un estilo muy marcado, y que está dando rédito, es el Valencia Basket. El hecho de jugar como ellos juegan, de tener tan tan claro a lo que juegan y de hacer un baloncesto vistoso poco habitual, con características muy particulares y muy suyas, lo hacen un equipo muy peligroso", dijo Mateo este jueves ante la prensa.

"Son un equipo que se sale del patrón y que es capaz de sorprender con un juego alegre. Tienen muchísima calidad, la forma en la que ellos juegan y la forma de ensamblarse en juego colectivo tiene mucho mérito y sabemos de lo que son capaces, sabemos que no es la primera vez que juegan una final y no sería la primera vez que la ganasen", añadió el técnico merengue durante un evento de la ACB organizado en El Retiro.

Así, Mateo espera "lo que es una final de nuestra Liga" y con "los dos equipos que probablemente llegan en la mejor forma", luciendo "un nivel extraordinario durante toda la liga regular, con muchos equipos implicados que podrían perfectamente haber estado hasta aquí".

"Pero los que han llegado creo que hemos llegado en una muy buena forma los dos y lo que podemos esperar es que sea un duelo duro, largo y lleno de emoción para los aficionados, que es el atractivo de esta Liga", subrayó el entrenador de un Real Madrid que busca revalidar su título liguero obtenido el curso 2023/24 frente al UCAM Murcia.

"No se entiende una temporada en cualquier equipo sin hacer un trabajo serio, honesto, tratando de dar lo máximo, de dar el 100% y compitiendo en cada uno de los duelos que tienes en la liga regula y como están siendo estos 'playoffs', respetando al rival y haciendo las cosas como creo que nosotros las hacemos, con seriedad durante todo el año", explicó Mateo en la conferencia de prensa.

"Lo de los títulos... En el club donde yo estoy y los colores que defiendo siempre son algo de antemano, siempre se espera; es normal y es lógico. Pero para mí lo más importante es hacer las cosas bien hechas. Hay veces que gana en una temporada tres títulos y parece que no pasa nada, que es algo normal; y es algo extraordinario", argumentó.

"Haciendo un trabajo en ocasiones mejor que en temporadas donde ganas títulos, a lo mejor no los ganas. Así que no te puedes pedir más, independientemente de que los ganes o no; el ganar o perder es una anécdota. Hay que entenderlo así, nosotros vamos a tratar de hacerlo bien desde el primer minuto porque los títulos no se consiguen porque sí, se consiguen haciendo las cosas bien durante muchísimo tiempo y haciéndolo así desde el primer minuto hasta lo que dure el 'playoff'", agregó.

"Este año la experiencia que el grupo tiene es de caer muchas veces a la lona y tratar de levantarse. No ha sido una temporada fácil a la hora de ir pasando pantallas, por así decirlo, sobre todo en la primera parte de la temporada. La experiencia se hace con un grupo y el mío ha sido capaz este año de levantarse varias veces de la lona, ha sido capaz de pelear en ciertos momentos malos y en partidos importantes", resumió.

"Y sin embargo, hemos hecho un buen final de temporada. Al vernos en la lona hemos sido capaces de revivir y sacar partidos difíciles, y eso es lo que más esperanza me da a mí. Para llegar a esta final, tienes que llegar con una mentalidad competitiva y yo me siento muy seguro con los jugadores que tengo a mi lado", concluyó Mateo.