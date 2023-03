Chus Mateo: "Tenemos una 'espinita' clavada con el Baskonia"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, reconoció que tienen "una 'espinita' clavada" con el Cazoo Baskonia, rival que les ha derrotado en sus dos anteriores enfrentamientos de la temporada y que les visita este martes en la Fase Regular de la Euroliga 2022-2023, y avisó de que el buen nivel de los de Joan Peñarroya no es sólo producto de Markus Howard, aunque este sea "a veces, imparable".

"Nos enfrentamos a un equipo que está muy fuerte este año y juega muy bien. Se encuentra en la parte alta de la tabla en las dos competiciones, Liga y Euroliga, y nos ha ganado dos veces. Tenemos una 'espinita' clavada y ganas de enfrentarnos a ellos. Tenemos esperanzas en hacer un buen partido", comentó Mateo en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico madridista recordó que se centran en hacer su "trabajo" y que si logran jugar a su "nivel" podrán hacerse con la victoria. "Nosotros también sabemos correr y si circulamos bien el balón, conseguimos tiros liberados y los metemos, podemos ganar", detalló.

Además, no se mostró 'obsesionado' con frenar a Markus Howard porque "si algo hace que los equipos permanezcan arriba en temporadas tan largas no son las individualidades". "Howard tiene un nivel extraordinario y a veces es imparable, pero si el Baskonia está arriba es porque está haciendo una muy buena campaña como equipo. Anota once triples de media en Euroliga, algo que encaja perfectamente en la definición de su juego", advirtió.

Este será el primero de los dos duelos de una nueva doble jornada semanal en la competición, una circunstancia que para el madrileño "se magnifica todo para bien o para mal". "Nos enfrentamos a dos rivales de mucha entidad como Baskonia y Valencia Basket y si somos capaces de ganar estaremos más cerca del objetivo, pero no pensamos en los dos partidos de la semana, sólo en el que tenemos delante", remarcó.

En este sentido, el entrenador del Real Madrid considera "una anécdota" que sean los líderes tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, donde tienen un partido menos, "a estas alturas". "Pero sí denota que estás haciendo un buen trabajo, máxime ante tantos equipos de tan buen nivel en ambas competiciones", celebró.

Chus Mateo tiene que "esperar" al mismo día del partido para conocer con quién puede contar. "Llull sigue con su proceso de recuperación, Rudy Fernández no pudo jugar en Santiago por un proceso gripal y Yabusele se ha recuperado hace poco. Con Tavares vamos a seguir esperando, el esguince no parece muy grave, pero veremos cómo evoluciona", indicó.