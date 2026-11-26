El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo - ALBERTO NEVADO

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, celebró una victoria "de equipo" este jueves ante Montenegro, para aclarar el camino al Mundial 2027, con un "trabajo coral" que facilitó el reparto de minutos, porque todos los jugadores aportaron.

"Fue un partido duro desde el principio. Empezamos con sensaciones no muy buenas, en defensa. Durante el partido pudimos controlar el rebote y es algo que nos hizo crecer, pudimos correr, anotar más fácil en el segundo tiempo", dijo en rueda de prensa.

El técnico madrileño confesó que España se comportó como equipo en el Moraca Sports Centre de Podgorica (62-93), para recuperar las sensaciones tras las últimas tres derrotas. "Hemos sido capaces de jugar como equipo, hemos defendido aceptablemente bien sobre todo desde el segundo cuarto, ayudarnos, estar juntos y sobre todo asegurar el rebote. Montenegro se pudo venir abajo al final cuando veía que no llegaba pero fue una victoria coral", afirmó.

"Cuando juegas bien como equipo me recuerda que aquí las cosas se ganan como equipo. Tenemos muy buenos jugadores, sin duda, pero ellos saben que nadie es imprescindible porque tienen compañeros a su lado que lo que hacen es sumar. Todos han aportado, por eso les felicitaba, jugando por y para el equipo, y eso siempre ayuda a crecer", añadió.

Además, Mateo confesó que, con la obligación de ganar, la actuación coral permitió gestionar los minutos en jugadores con más carga. "Hemos tenido suerte porque la prioridad era ganar el partido, pero todos han aportado y eso facilita las cosas. Cualquiera que entrara podía sumar. Con este trabajo coral se facilita que la gestión de minutos sea más favorable para ellos. Con el partido encarrilado hemos pretendido no cargar a nadie porque ya tienen bastante carga y aún nos queda en esta ventana un partido muy importante", terminó.