El Circuito 3x3 CaixaBank llega a Plasencia con cerca de 250 jugadores de 70 equipos

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Torre de Lucía de Plasencia (Cáceres) acogerá este sábado 20 de septiembre una nueva parada del Circuito 3x3 CaixaBank, en lo que promete ser un día lleno de "disfrute y mucha inclusión" con 248 personas apuntadas para jugar en 70 equipos divididos en las categorías masculina y femenina.

"El Circuito 3x3 CaixaBank tendrá lugar en Plasencia este sábado 20 de septiembre. Los espectadores, junto con los participantes de diferentes edades y categorías, se reunirán en la icónica Torre de Lucía, en la muralla medieval histórica de la ciudad, para disfrutar de un día completo de mucho deporte y actividades compartidas", explicó la Federación Española de Baloncesto (FEB) en un comunicado.

El director comercial de la Red de CaixaBank en Extremadura, César Corcho, destacó el significado que tiene este evento. "Para nosotros, el baloncesto y el deporte en general es muy importante. Por ello, queremos que sea un evento muy inclusivo y que participen muchas personas. Queremos que sea un día lleno de disfrute y de mucha inclusión", apuntó.

Por otra parte, Isabel Blanco, concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad de Plasencia hizo énfasis en destacar lo "orgullosos" que están en el Ayuntamiento con la celebración de este evento. "Con ese contexto de inclusión y diversidad, es una actividad que va más allá de lo deportivo y creo que va a ser un evento muy importante para la ciudad, en donde va a disfrutar mucha gente", subrayó.

Por último, Jesús Luis Blanco Morales, presidente de honor de la Federación Extremeña de Baloncesto, valoró que "el baloncesto femenino de la región está en potencia". "De más de 65 equipos inscritos, hay un 54% de hombres y 40% de equipos femeninos. Es algo de lo que hay que estar orgullosos", concluyó.