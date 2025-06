Comunidad de Madrid y Ayuntamiento reciben y felicitan al Real Madrid por la conquista de la Liga Endesa

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid celebró este viernes la conquista del título de la Liga Endesa 2024-2025, logrado el pasado miércoles ante el Valencia Basket, con sendas visitas a las sedes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, donde fue reconocido por sus representantes institucionales y recibió el cariño de sus aficionados.

La plantilla y cuerpo técnico del conjunto madridista, encabezado por su presidente, Florentino Pérez, y los principales responsables de la selección, Juan Carlos Lázaro y Alberto Herreros, procedió a partir del mediodía con sus tradicionales visitas tras ganar un gran trofeo, con primera parada en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional, donde fue recibido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ante la ausencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de viaje institucional en los Estados Unidos.

"Este edificio acaba de cumplir 40 años como sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid y acoge una vez más con orgullo y con mucha emoción al mejor equipo de baloncesto de España y uno de los más laureados de Europa y del mundo", expresó García Martín, que calificó de "nueva hazaña" el último éxito de la sección, el cual no llegó "por casualidad" sino producto de "una temporada en la Liga Endesa absolutamente brillante" y que demostró "una vez más" que el equipo está hecho "de una pasta absolutamente especial".

El consejero hizo hincapié en la "identidad, espíritu de sacrificio y valores" del club madridista, "sinónimo de señorío, de esfuerzo, de una fe descomunal en la victoria" y tuvo una "mención especial" para el capitán Sergio Llull, al que dio las "gracias por todos estos años de entrega, liderazgo, pasión, por ser un ejemplo para todos". "Eres, sin duda, una leyenda viva del baloncesto español y del deporte madrileño y español", remarcó, sin olvidar a Facundo Campazzo, 'MVP' de la final y que volvió a "enamorar" con su "talento", y al técnico Chus Mateo, "artífice de un equipo compacto, ambicioso y ganador".

"Gracias a Florentino Pérez, por tu compromiso con la excelencia y por seguir haciendo del Real Madrid un referente mundial. Sois parte de un club que no entiende de fronteras y que representa mejor que nadie a este Madrid tan internacional y tan de moda. El Real Madrid no sólo representa a un club legendario, también a la marca España y a la marca Madrid, que lleváis por todo el mundo. Sois uno de los mejores embajadores que tiene la comunidad, nadie mejor que vosotros para mostrar al mundo lo que significa Madrid, pasión trabajo en equipo y ganas", sentenció García Martín.

Por su parte, Florentino Pérez confesó que "siempre es un honor" para la entidad "representar a la Comunidad de Madrid y a la ciudad por todos los rincones del mundo". "Es un orgullo ser uno de los grandes embajadores de Madrid desde que este club se fundó hace ya 123 años. Asumimos la responsabilidad de llevar a Madrid en nuestro corazón y ser portadores de lo que representa esta tierra hospitalaria, acogedora, integradora y abierta al mundo", indicó.

El mandatario señaló que este último trofeo "vuelve a ser el símbolo de lo que representan los valores del Real Madrid como son el trabajo, el sacrificio, el compañerismo, la superación permanente, la humildad, el respeto y la solidaridad" y que era "muy especial" por ser el 100 en la historia. "Este equipo ha vuelto a engrandecer la historia de nuestro club y ha demostrado que mantiene el afán y el hambre para conseguir nuevos desafíos que hacen crecer la leyenda", añadió.

El empresario elogió a Sergio Llull por convertirse "en el jugador que más títulos nacionales ha ganado en la historia del baloncesto español" y a Facundo Campazzo, dio las gracias a Chus Mateo, a los responsables de la sección y a la afición, y se refirió a "un calendario terrible" que hace que "cada año sea más complicado conseguir los objetivos".

También tomó la palabra Sergio Llull, que no escondió que ha sido "una temporada muy dura", pero que el equipo había hecho "un gran esfuerzo para acabar bien el año" y poder irse así "de vacaciones a descansar con buen sabor de boca".

El base de Mahón, además de dar las gracias al presidente, entrenador, responsable de la sección y aficionados, no se olvidó de "todas esas personas que trabajan en la sombra" ni sus compañeros que han hecho "un trabajo increíble".

"No habíamos podido cumplir todos nuestros objetivos hasta el día de hoy, pero creo que el esfuerzo que hemos hecho ha sido muy grande y podemos estar orgullosos. Tenemos que defender la camiseta de Real Madrid conlleva una gran responsabilidad y ojalá el año que viene podamos volver más veces a la Comunidad a ofrecer más títulos y a celebrarlos con la afición", concluyó el capitán.

ALMEIDA: "VUESTROS VALORES SON LOS QUE QUIERO QUE REPRESENTE MI HIJO"

Posteriormente, tras dirigirse a la afición congregada desde el balcón de la sede regional, los jugadores pusieron rumbo al Palacio de Cibeles para ser recibidos por el alcalde José Luis Martínez-Almeida en un encuentro mucho más distendido.

Así, el regidor recordó que la sección de baloncesto merengue le había "marcado decisivamente" porque su "primer acto público" como alcalde fue precisamente para recibirla por un título, un día donde ya le advirtieron que iba a "necesitar un armario" para guardar todas las camisetas que se le entregarían en este tipo de acto. "Ahora, lo que digo es que voy a necesitar varios armarios a este paso", se sinceró.

Martínez-Almeida remarcó "la leyenda" y "lo que es la grandeza de un equipo extraordinario para la ciudad", al que ve como uno de los "mejores embajadores" de la capital y "comandado" por un Florentino Pérez, "el presidente más exitoso desde luego en términos de títulos que ha habido en la historia de un club tan legendario". "No es casual que sus principios profesionales fueran ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, no hay mejor preparación para la vida sea cual sea a lo que posteriormente uno se pueda dedicar", declaró con una sonrisa.

El alcalde manifestó a los jugadores la dificultad de tener que "superar a la historia" de la entidad. "Tenéis más títulos que años de historia porque la sección se funda en 1931", detalló, destacando que "ganar 3-0 una final por segundo año consecutivo hace que sea aún más grande" lo logrado ante "'equipazos'".

"Que no sea un año fácil os motiva aún más a conseguir los logros y las hazañas que podéis conseguir porque si hay algo que podemos decir del Real Madrid es que nunca se rinde", añadió Martínez-Almeida, con palabras cariñosas para Sergio Llull. "No naciste en Madrid pero te consideramos más madrileño que cualquiera de los que estamos sentados aquí", le espetó.

Finalmente, hizo "una última confesión que puede sorprender". "El presidente ha aludido a mis preferencias deportivas y es cierto que tengo muy claro de qué equipo quiero que sea mi hijo, pero también que no me importará nada si va a animaros al Movistar Arena porque los valores que representáis en el baloncesto son los que quiero que él represente a lo largo de su vida", aseguró.

Florentino Pérez agradeció el recibimiento "En la casa de todos los madrileños" y por acogerles "siempre de esta manera tan cariñosa, a pesar de tus preferencias deportivas". "Tenemos que decir que siempre nos ha tratado muy bien el alcalde que hemos venido aquí", admitió el mandatario.

"No habíamos conseguido todos los objetivos que nos habíamos propuesto, pero no podíamos faltar a nuestra cita con el Ayuntamiento y no queríamos dejar pasar un año sin traerle otra camiseta blanca al alcalde, que seguro que las guarda con mucho cariño en su armario", afirmó con un sonrisa Llull.