La Copa de Campeones vive una segunda jornada exitosa en Manresa

Manresa vibra con la Copa Campeones - ACB

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Manresa ha vivido este fin de semana la segunda jornada de la Copa Campeones, dos días en los que se ha vuelto a vivir un ambiente vibrante, con seis equipos demostrando que integración y deporte comparten los mismos valores.

Si en el debut en Valencia la Copa Campeones fue un éxito, la jornada disputada este fin de semana en Manresa no se ha quedado atrás. Equipos entregados y dándolo todo en cada partido; jugadores disfrutando y demostrando un nivel de compañerismo enorme; y una grada que vibró y que elevó el ánimo de los participantes.

Bajo el auspicio de la Fundación acb y gracias una vez más al apoyo de Banco Mediolanum, Endesa, Toyota y Fundación ONCE, así como a la ayuda de Pelayo, Azulmarino y Wilson, la colaboración de Special Olympics España, esta segunda jornada de la Copa Campeones se ha desarrollado en Manresa de la mejor manera posible.

El sábado, hubo tiempo para la competición y, también, para conocer un poco más la historia de la capital de la comarca del Bages, con una interesante visita al Museo Barroco, la Seu y la Calle del Balç. Ya el domingo, el Nou Congost vivió un primer encuentro que puso frente a frente al Casademont Zaragoza y al Unicaja, en el que pudimos ver canastas de enorme calidad. Al final, el triunfo cayó del lado malagueño pero ambos conjuntos celebraron unidos como los ganadores que son (29-46).

A continuación, llegó el turno de CB Sierra Nevada Natura Ability Granada y UCAM Murcia, que habían finalizado segundos de sus respectivos grupos tras los partidos del sábado. Como en el duelo que abrió la mañana, la igualdad se mantuvo en el marcador durante muchos minutos, siendo finalmente el conjunto murciano el que se llevó la victoria (19-25).

Para cerrar la competición, se disputó el duelo entre los dos primeros de grupo: BAXI Manresa y Fundació Bàsquet Girona. Con emoción hasta el último segundo, acabó llevándose el triunfo en este último encuentro el equipo gironí (30-35). Con la entrega de medallas a todos los participantes y la foto de familia se puso el broche de oro a esta segunda jornada que ha acogido Manresa.

Una vez más, la Copa Campeones ha demostrado que los valores del deporte en general y del baloncesto en particular son los que predominan en ella. Superación, diversión y compañerismo van de la mano en una competición en la que la integración de las personas con discapacidad intelectual es el gran objetivo. El próximo mes de mayo, última jornada de la Copa Campeones tendrá lugar en Bilbao.