La Copa del Rey de baloncesto contará con un espectáculo innovador, actuaciones musicales y retos

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey de baloncesto, que acogerá Valencia en el Roig Arena del jueves 19 al domingo 22 de febrero, contará con un espectáculo innovador en su inicio y con actuaciones musicales en las semifinales y en la final, según informó este jueves la acb.

Así, 'DJ Nano', considerado uno de los mejores DJ de España, actuará el sábado 21 en el descanso de la segunda semifinal de la competicíón, y también pinchará de 23.30 a 01.00 horas al acabar este partido en el escenario de Endesa en la 'Fan Zone'.

El domingo, día en el que se decidirá el campeón, actuará La M.O.D.A., grupo burgalés que "transmite autenticidad y pasión en cada canción, con un estilo único que conectará con todos los aficionados" y que tocará en el descanso de la final.

Además, el jueves 19 de febrero, cuando arranque el torneo, a las 17.45, 15 minutos antes del inicio del primer duelo de cuartos de final, 'Little Spain' y 'Last Lap' ofrecerán "un espectáculo innovador" en una Copa del Rey que desde su primer al último día "conectará de forma continua lo que pasa fuera de la cancha, en la 'Fan Zone' y con los aficionados, con la propia competición en el Roig Arena".

De este modo, cuando los jugadores salten a la pista en cada partido les acompañarán sus aficionados en los videomarcadores ya que todos los seguidores podrán grabar su vídeo y participar desde un stand en la 'Fan Zone', que compondrá cada día las imágenes que se verán en el pabellón del Roig Arena.

El show también traspasará el ojo del Roig Arena a través del 'Comando Copa', un grupo de 25 artistas comandado por Pablo de Torres y 'GDN' y que se desplazará con 'performances' en puntos estratégicos de la ciudad y con actuaciones diarias en la 'Fan Zone', aunque también estarán en el Roig Arena durante los partidos, animando los momentos en los que baje la adrenalina de la competición.

Finalmente, esta Copa estará llena de retos al alcance de los aficionados gracias a los patrocinadores de la acb como 'Pelayo Seguros', que buscará en la 'Fan Zone' a los participantes del 'Super Triplazo', que podrán ganar 9.000 euros si aciertan en el Roig Arena.

'Azulmarino' regalará un viaje para dos personas a Punta Cana (República Dominicana) con un juego en su stand para conseguir el 'billete' para la pista central de la Copa y tratar de encestar el tiro imposible.

Por su parte, Toyota buscará los participantes del 'Juego Toyota' el viernes en el Barça-UCAM Murcia entre aquellos que acudan con el 'merchandising' que reparten en la 'Fan Zone' y a los que premiará con un fin de semana con un Toyota C-HR y un bono para dos personas con todo incluido en un hotel Iberostar.