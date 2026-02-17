La Copa del Rey de Valencia 2026 superará los 10.000 visitantes y se verá en 153 territorios

Imagen del trofeo de la Copa del Rey de baloncesto en Valencia - ACB

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey 2026 de baloncesto, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia, reunirá a más de 10.000 visitantes procedentes de fuera de la provincia y contará con la mayor cobertura televisiva e internacional de la historia del torneo, según informó este martes la acb.

La entidad destacó que la cita valenciana batirá el récord de visitantes desplazados, con aficionados procedentes de todos los rincones del país y representación de seguidores de los 18 clubes, lo que dará "más color que nunca" a un evento que también ampliará su impacto global con retransmisiones en hasta 153 territorios de los cinco continentes.

La competición contará además con una Fan Zone sin precedentes, situada en el parque que conecta el Roig Arena con la La Fonteta, sede de la Minicopa Endesa. El espacio superará los 90.000 metros cuadrados, equivalentes a unas 250 canchas de baloncesto, e incluirá conciertos, dos pistas de juego, concursos y el tradicional encuentro de aficiones del sábado 21 a las 12.00 horas.

En el plano televisivo, la plataforma DAZN ofrecerá casi 60 horas de retransmisión en directo entre la Copa del Rey y la Minicopa Endesa, con conexiones desde una hora antes del inicio de los partidos hasta 45 minutos después del último encuentro de cada jornada, emisiones que también estarán disponibles en operadores como Movistar+ y Orange TV. La producción televisiva contará con 18 cámaras, además de cinco adicionales personalizadas para la plataforma.

La edición de 2026 supondrá además el primer gran evento de baloncesto que albergará el Roig Arena, inaugurado el pasado septiembre e impulsado por el empresario Juan Roig, un recinto que incrementa el aforo respecto a ediciones anteriores y que dispondrá de una infraestructura audiovisual con 1.700 metros cuadrados de pantallas LED.

La música volverá a formar parte del evento, con actuaciones del grupo La M.O.D.A. durante el descanso de la final y del DJ DJ Nano en la segunda semifinal, además de otras actuaciones en la Fan Zone. Paralelamente, la 22ª edición de la Minicopa Endesa se disputará desde el miércoles hasta el sábado entre la Fonteta y el Roig Arena, con la participación de jóvenes promesas en un torneo que en el pasado vio debutar a figuras como Ricky Rubio, Luka Doncic o Victor Wembanyama.