La Copa del Rey de Valencia se jugará a las 18.00 y 21.00 horas y la final será el domingo a las 19.00

Archivo - Exterior del Roig Arena durante la presentación del recinto Roig Arena - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey de baloncesto ya ha definido los horarios de sus siete partidos, con dobles sesiones de tarde-noche tanto en los cuartos de final como en las semifinales y una final programada para el domingo a las 19.00 horas.

Los cuartos de final se disputarán en dos jornadas consecutivas, con dos encuentros cada día a las 18.00 y a las 21.00 horas, mientras que las semifinales mantendrán el mismo formato el sábado, con partidos a las 18.00 y a las 21.00 horas. La final se jugará el domingo a partir de las 19.00 horas.

Los emparejamientos del torneo se conocerán en el sorteo que se celebrará el lunes 26 de enero a las 12.00 horas en el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, tras la finalización de la primera vuelta de la Liga Endesa.

El Real Madrid, como líder al término de la primera vuelta, tendrá la ventaja de disputar uno de los dos partidos del jueves, lo que le permitirá contar con un día más de descanso en caso de avanzar a las semifinales.