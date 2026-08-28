Damian Jones ficha por el Real Madrid por una temporada

El pívot estadounidense Damian Jones disputando un partido en su etapa con Los Ángeles Lakers frente a los Minnesota Timberwolves de la NBA. - DPA

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot estadounidense Damian Jones se convirtió este viernes en un nuevo refuerzo del Real Madrid, con el que ha firmado un contrato de una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según confirmó el club madridista.

Jones, de 31 años, se pondrá bajo las órdenes del técnico Pedro Martínez durante esta campaña, con el objetivo de reforzar el juego interior del once veces campeón de Europa y aportar poderío físico en la 'pintura' en su primera experiencia en el baloncesto europeo.

Así, con la llegada del pívot, el Real Madrid sumó su sexto fichaje de cara a la próxima temporada tras los de Jaime Pradilla, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen, Max Shulga y Oliver Sarr, además del propio Pedro Martínez.

En su trayectoria, el estadounidense se proclamó dos veces campeón de la NBA con los Golden State Warriors, en 2017 y 2018, y acumuló 293 partidos disputados en la liga norteamericana donde también jugó en los Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers, Utah Jazz y Cleveland Cavaliers. Asimismo, militó en el Zhejiang Golden Bulls chino antes de poner rumbo a Puerto Rico, donde defendió la camiseta de los Vaqueros de Bayamón.