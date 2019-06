Dani Díez acuerda la rescisión de su contrato con el Unicaja

Publicado 25/06/2019 14:07:09 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Baloncesto y Dani Díez han llegado a un acuerdo para la extinción del contrato que les vinculaba para la próxima temporada, poniendo fin a una relación de cuatro años juntos.

"Dani Díez seguirá su trayectoria en otro equipo y desde el Unicaja le deseamos los mejores éxitos deportivos y en su vida personal agradeciéndole su implicación, esfuerzo y cariño durante todos estos años", le despidió el club.

El alero madrileño ha pasado cuatro temporadas en las filas del Unicaja, al que llegó en la temporada 2015-16 procedente del Real Madrid, y durante ese tiempo ha disputado 230 partidos con la camiseta verde y ha logrado un título, la Eurocup 2017.

"Han sido cuatro años muy buenos en Málaga, he disfrutado muchísimo con todos vosotros. Hago un balance muy positivo de mi etapa en Málaga, hemos disfrutado mucho, hemos ganado la Eurocup... Han sido años muy buenos para mí en los que me habéis hecho sentir muy bien, muy cómodo. Me da mucha pena pero tengo un nuevo reto. Me apetece cambiar para cumplir nuevas metas", explicó Díez a la afición malagueña en la web del Unicaja.