Dani Miret: "No tener a Dekker unos minutos no sirve como excusa"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Joventut, Daniel Miret, no buscó excusas en la derrota clara (100-83) este jueves contra el Unicaja en cuartos de final de la Copa del Rey, donde el equipo malagueño marcó la diferencia en la defensa, y pidió a su equipo "crecer un poco más" desde este palo en el Gran Canaria Arena.

"Valoro que la actitud y el esfuerzo de los jugadores es excelente. Ellos nos ganan desde la defensa con muchas acciones, de agarrar un rebote, de tirar un pase rápido, de forzarnos a hacer un mal ataque. Nosotros tenemos mucha calidad en ataque. En la defensa, tenemos que subir el nivel, ser más físicos. El Unicaja es muy bueno, pero nosotros no tenemos lugar si no somos capaces de rebajar esos 100 puntos", apuntó en rueda de prensa.

El preparador de la 'Penya' confesó que hizo hincapié en el aspecto mental de cara a un segundo tiempo donde esperaban la reacción de los de Ibon Navarro, que no supieron parar. "No estoy enfadado ahora mismo, porque creo que hay un tema de capacidades muy importante. Nosotros hoy no lo hemos hecho bien, pero somos humanos. Nos encontramos en un escenario que para muchos jugadores es nuevo y es complicado. Con motivación y actitud, hay pocas cosas a recriminar a nadie", afirmó.

"Sabíamos que en este partido habría malos momentos. Hoy no hemos encontrado soluciones colectivas. No es un reproche, es simplemente lo que hemos hablado. Como he dicho antes, analizar porque creemos que podemos estar más cerca de lo que hemos estado hoy", añadió confiando en la progresión de su equipo.

Y es que Miret habló de la juventud del Joventut y no buscó la excusa en quedarse sin Sam Dekker, su mejor hombre con 23 puntos, en el final del tercer cuarto y durante varios minutos por una brecha en la cabeza. "Puede ser una excusa la juventud. Con el equipazo que tenemos, porque un jugador no esté unos minutos por disponibilidad en pista, no nos sirve como excusa", dijo.

"Hemos de marcar este punto en el calendario y a partir de aquí intentar crecer un poco más. Hemos crecido durante el año. Tenemos la capacidad y lo hemos hecho sin excusas. Te podría decir lo típico, que nos ha faltado Dekker y entonces hubiésemos ganado. Estas cosas no sirven. Lo de Dekker puede haber afectado, pero son cosas que pasan", añadió.

Por último, el técnico de los de Badalona vio en el Unicaja un rival a batir en el Gran Canaria Arena. "Ellos, en el famoso plan, se ven capaces de ganar esta Copa. No sé si van a conseguirlo porque hay equipazos y este año el nivel de la Liga ACB es muy igualado y es muy alto y llegar hasta aquí, como ya he dicho, es muy difícil. Sí digo que el equipo que le quiera ganar a Unicaja lo va a tener que hacer muy bien", terminó.