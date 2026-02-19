Dani Miret: "En el segundo cuarto hemos perdido el partido"

El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, en un partido - ACB PHOTO / DAVID GRAU

VALENCIA, 19 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, aseguró que la derrota ante el Valencia Basket (95-84) en los cuartos de final de la Copa del Rey quedó marcada por el mal segundo cuarto de su equipo, en el que encajaron un parcial decisivo que, a su juicio, condicionó el resto del encuentro jugado en el Roig Arena, con clara mayoría 'taronja' en la grada.

"En el segundo cuarto hemos perdido el partido. La diferencia en algunos minutos ha sido muy grande y hemos solamente anotado 11 puntos, una diferencia de 13 y esto ha condicionado el resultado final. No hemos sido capaces de finalizar bien, somos un equipo muy bueno con el tiro de dos y hoy hemos acabado en un 34%", analizó en rueda de prensa.

El técnico verdinegro lamentó no haber encontrado la dureza necesaria para generar tiros libres en ese tramo. "En situaciones de juego interior que yo considero que generamos ventaja no hemos sido capaces de jugar suficientemente bien o tener ese punto de dureza que te hace ir al tiro libre. No estábamos ni en bonus, mientras ellos rápidamente atacan en bonus y nosotros nada", señaló.

Miret reconoció que, pese a la reacción del tercer cuarto, su equipo no tuvo "opciones reales" de controlar el partido. "Hemos estado cerca, hemos luchado, el esfuerzo del equipo ha sido bueno, pero no con opciones reales de estar tan cerca como queríamos delante de esta oportunidad", admitió, al tiempo que elogió al rival: "Valencia ha hecho un partido mejor que el nuestro y es uno de los equipos que puede llegar muy lejos en esta competición".

En el tramo final, el técnico verdinegro apuntó al impacto de Brancou Badio y al talento de Jean Montero. "No hemos estado conceptualmente bien con Badio, nos ha castigado en la pintura y donde él estaba cómodo. Sabemos que Montero, con ritmo y su talento, te acaba anotando", explicó.

También subrayó que, aunque su equipo firmó 11 triples por los 14 del Valencia, hubo lanzamientos liberados que pudieron cambiar la inercia. "Hay un tiro de Pradilla que le invitamos a tirar y, si hubiésemos estado más cerca y el partido hubiese sido más duro mentalmente para ellos, tal vez no hubiera entrado", reflexionó.

El entrenador de la 'Penya' no ocultó su frustración por la derrota. "Marcho enfadado porque tengo una gran ilusión por ganar este partido y hago una preparación muy grande para ello. Cuando lo pierdo me queda una sensación tremendamente negativa", confesó. "Seguramente, en frío, podré valorar las cosas buenas, pero ahora mismo es difícil poner una buena nota al equipo".

Con todo, destacó el orgullo por la reacción tras verse superados en el segundo cuarto. "Cuando se rompe rápidamente el partido, si no tienes personalidad y compromiso te puedes ir de 30 y eso no ha pasado. Hemos estado a cinco puntos en momentos relativamente cercanos", recordó.

Entre los aspectos positivos, Miret valoró el rebote y la reducción de pérdidas. "Hemos perdido solamente siete balones contra un equipo con mucha actividad defensiva, seguro que es algo positivo. En el rebote hemos hecho un buen partido, aunque hay cuatro o cinco que no se te pueden escapar si quieres ganar", indicó.

Por último, quiso agradecer el apoyo de la afición desplazada a Valencia. "Sabemos el esfuerzo que hace la gente para estar aquí con nosotros. Cuando hemos llegado con el autocar nos han animado y en un pabellón gigante les escuchábamos. Con nuestra gente y con las oportunidades que vendrán, este tipo de partidos nos harán mejores", concluyó.