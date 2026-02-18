Los datos clave de una Copa en Valencia que pretende hacer historia

Balón de la Copa del Rey de Valencia 2026 en la Ciutat de les Arts de València - ACB

La Copa del Rey 2026 de baloncesto, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia, reunirá a más de 10.000 visitantes de fuera de la provincia, se retransmitirá en 153 territorios de los cinco continentes, ofrecerá casi 60 horas de emisión en directo y desplegará una Fan Zone de más de 90.000 metros cuadrados en una edición concebida por la acb como la más ambiciosa e innovadora de su historia.

La cita valenciana batirá el récord de aficionados desplazados, con una representación esperada de más de 10.000 seguidores de los siete clubes desplazados a la ciudad --más los seguidores del Valencia Basket--, lo que dará "más color que nunca" a un torneo que amplía su impacto internacional y que podrá seguirse a 12.000 kilómetros de distancia, desde Tokio hasta el Cabo de Hornos.

El escenario será un recinto de nueva generación. El Roig Arena, inaugurado el pasado septiembre e impulsado por el empresario Juan Roig, acogerá su primer gran evento de baloncesto tras los partidos ligueros y europeos del Valencia Basket. El pabellón incrementa el aforo respecto a anteriores ediciones coperas y ofrece una dimensión audiovisual diferencial, con 1.700 metros cuadrados de pantallas LED.

En el plano televisivo, la plataforma DAZN realizará la mayor cobertura de la historia del torneo, con casi 60 horas en directo entre la Copa del Rey y la Minicopa Endesa. Cada jornada conectará una hora antes del inicio de los encuentros y prolongará la emisión hasta 45 minutos después del último partido, en retransmisiones que también estarán disponibles a través de Movistar+ y Orange TV. La producción contará con 18 cámaras, más cinco adicionales personalizadas para la plataforma.

UNA FAN ZONE DE 90.000 METROS CUADRADOS

Uno de los grandes ejes de la edición será la Fan Zone exterior, que unirá el Roig Arena con la La Fonteta, sede de la 22ª Minicopa Endesa. Con más de 90.000 metros cuadrados -equivalentes a unas 250 canchas de baloncesto-, el espacio abrirá de jueves a domingo y se convertirá en el gran punto de encuentro de las aficiones, con acceso gratuito.

El recinto ofrecerá conciertos, sesiones de DJs, pistas abiertas al público, concursos de tiro, simuladores, encuentros con jugadores e influencers, 'food trucks' y stands de patrocinadores y clubes. El sábado 21 a las 12.00 horas acogerá el tradicional encuentro de seguidores, con una marcha conjunta cuyo punto de reunión inicial será el aparcamiento junto a L'Alqueria.

La música tendrá un papel protagonista. El grupo La M.O.D.A. actuará en el descanso de la final, mientras que DJ Nano lo hará en la segunda semifinal y también pinchará tras el partido en el escenario de Endesa en la Fan Zone. Además, el jueves 19, 15 minutos antes del primer duelo de cuartos de final, 'Little Spain' y 'Last Lap' ofrecerán un espectáculo innovador para abrir el torneo.

El show irá más allá de la pista. Un 'Comando Copa' formado por 25 artistas, comandado por Pablo de Torres y 'GDN', recorrerá la ciudad con actuaciones en puntos estratégicos y animará también los momentos de menor intensidad durante los partidos en el Roig Arena. Los aficionados, además, podrán grabar vídeos en la Fan Zone que se proyectarán en los videomarcadores cuando los jugadores salten a la pista, conectando así el ambiente exterior con el interior del pabellón.

RETOS, PREMIOS Y MINICOPA

La Copa también incluirá retos y premios impulsados por los patrocinadores. 'Pelayo Seguros' organizará el 'Super Triplazo', con un premio de 9.000 euros para quien acierte en el Roig Arena; 'Azulmarino' regalará un viaje a Punta Cana (República Dominicana) mediante un reto de tiro en pista; y Toyota premiará a participantes del 'Juego Toyota' con un fin de semana con un Toyota C-HR y un bono para dos personas en un hotel Iberostar.

Paralelamente, la 22ª edición de la Minicopa Endesa se disputará desde el miércoles hasta el sábado entre la Fonteta y el Roig Arena, con la gran final en el nuevo pabellón. El torneo de formación, que se podrá seguir íntegramente por DAZN y el canal de YouTube de la acb -y cuyas semifinales y final emitirá también Esport3-, ha visto debutar en el pasado a jugadores como Ricky Rubio, Luka Doncic o Victor Wembanyama, consolidándose como el escaparate donde nacen las futuras estrellas.